Для распространяющих фейки в соцсетях групп хотят внедрить маркировку

16 октября 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

Новостные ресурсы в соцсетях не несут ответственности за распространяемые сведения Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России предложили разработать и внедрить маркировку для сообществ в социальных сетях, которые публикуют фейковые материалы. Письмо с подобной инициативой на имя министра цифрового развития РФ направил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Участились случаи размещения на различных площадках в интернете недостоверной либо неактуальной информации, но при этом не содержащей признаков административного или уголовного правонарушения. Актуальным становится вопрос разработки механизма, требующего от таких онлайн-платформ, как YouTube, Telegram, Rutube и иных, маркировать сообщества, которые распространяют недостоверные материалы», — приводит слова Слуцкого ТАСС. Новый механизм можно разработать на основе имеющегося опыта, применяемого в отношении маркировки иностранных агентов. Как отмечает Слуцкий, новостные ресурсы в соцсетях не несут никакой ответственности за сведения, которые распространяют, как это делают СМИ. Маркировка предупредит, что новости нужно проверять и относиться к ним критически. Ранее в соцсетях россиян запугивали фейками о мобилизации и расстрелах в день выборов. Так украинские telegram-каналы продвигают фейки об «угрозах расстрела из автоматов» за отказ голосовать в новых регионах РФ.

В России предложили разработать и внедрить маркировку для сообществ в социальных сетях, которые публикуют фейковые материалы. Письмо с подобной инициативой на имя министра цифрового развития РФ направил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Участились случаи размещения на различных площадках в интернете недостоверной либо неактуальной информации, но при этом не содержащей признаков административного или уголовного правонарушения. Актуальным становится вопрос разработки механизма, требующего от таких онлайн-платформ, как YouTube, Telegram, Rutube и иных, маркировать сообщества, которые распространяют недостоверные материалы», — приводит слова Слуцкого ТАСС. Новый механизм можно разработать на основе имеющегося опыта, применяемого в отношении маркировки иностранных агентов. Как отмечает Слуцкий, новостные ресурсы в соцсетях не несут никакой ответственности за сведения, которые распространяют, как это делают СМИ. Маркировка предупредит, что новости нужно проверять и относиться к ним критически. Ранее в соцсетях россиян запугивали фейками о мобилизации и расстрелах в день выборов. Так украинские telegram-каналы продвигают фейки об «угрозах расстрела из автоматов» за отказ голосовать в новых регионах РФ.