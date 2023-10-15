15 октября 2023

Для распространяющих фейки в соцсетях групп хотят внедрить маркировку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт "Мета", Whatsapp, соцсети. Москва, соцсети, whatsapp, социальная сеть, mailru
Новостные ресурсы в соцсетях не несут ответственности за распространяемые сведения Фото:

В России предложили разработать и внедрить маркировку для сообществ в социальных сетях, которые публикуют фейковые материалы. Письмо с подобной инициативой на имя министра цифрового развития РФ направил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Участились случаи размещения на различных площадках в интернете недостоверной либо неактуальной информации, но при этом не содержащей признаков административного или уголовного правонарушения. Актуальным становится вопрос разработки механизма, требующего от таких онлайн-платформ, как YouTube, Telegram, Rutube и иных, маркировать сообщества, которые распространяют недостоверные материалы», — приводит слова Слуцкого ТАСС.

Новый механизм можно разработать на основе имеющегося опыта, применяемого в отношении маркировки иностранных агентов. Как отмечает Слуцкий, новостные ресурсы в соцсетях не несут никакой ответственности за сведения, которые распространяют, как это делают СМИ. Маркировка предупредит, что новости нужно проверять и относиться к ним критически.

Ранее в соцсетях россиян запугивали фейками о мобилизации и расстрелах в день выборов. Так украинские telegram-каналы продвигают фейки об «угрозах расстрела из автоматов» за отказ голосовать в новых регионах РФ.

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В России предложили разработать и внедрить маркировку для сообществ в социальных сетях, которые публикуют фейковые материалы. Письмо с подобной инициативой на имя министра цифрового развития РФ направил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. «Участились случаи размещения на различных площадках в интернете недостоверной либо неактуальной информации, но при этом не содержащей признаков административного или уголовного правонарушения. Актуальным становится вопрос разработки механизма, требующего от таких онлайн-платформ, как YouTube, Telegram, Rutube и иных, маркировать сообщества, которые распространяют недостоверные материалы», — приводит слова Слуцкого ТАСС. Новый механизм можно разработать на основе имеющегося опыта, применяемого в отношении маркировки иностранных агентов. Как отмечает Слуцкий, новостные ресурсы в соцсетях не несут никакой ответственности за сведения, которые распространяют, как это делают СМИ. Маркировка предупредит, что новости нужно проверять и относиться к ним критически. Ранее в соцсетях россиян запугивали фейками о мобилизации и расстрелах в день выборов. Так украинские telegram-каналы продвигают фейки об «угрозах расстрела из автоматов» за отказ голосовать в новых регионах РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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