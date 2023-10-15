Для распространяющих фейки в соцсетях групп хотят внедрить маркировку

В России предложили разработать и внедрить маркировку для сообществ в социальных сетях, которые публикуют фейковые материалы. Письмо с подобной инициативой на имя министра цифрового развития РФ направил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Участились случаи размещения на различных площадках в интернете недостоверной либо неактуальной информации, но при этом не содержащей признаков административного или уголовного правонарушения. Актуальным становится вопрос разработки механизма, требующего от таких онлайн-платформ, как YouTube, Telegram, Rutube и иных, маркировать сообщества, которые распространяют недостоверные материалы», — приводит слова Слуцкого ТАСС.
Новый механизм можно разработать на основе имеющегося опыта, применяемого в отношении маркировки иностранных агентов. Как отмечает Слуцкий, новостные ресурсы в соцсетях не несут никакой ответственности за сведения, которые распространяют, как это делают СМИ. Маркировка предупредит, что новости нужно проверять и относиться к ним критически.
Ранее в соцсетях россиян запугивали фейками о мобилизации и расстрелах в день выборов. Так украинские telegram-каналы продвигают фейки об «угрозах расстрела из автоматов» за отказ голосовать в новых регионах РФ.
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