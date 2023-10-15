15 октября 2023
14 октября 2023

Мэрия проверит автобусные маршруты после жалоб горожан

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексею Текслеру представили новые автобусы. Челябинск, общественный транспорт, салон автобуса, сиденья, городской транспорт, новые автобусы
Контролеры будут фиксировать, насколько транспорт соблюдает графики движения Фото:

Мэрия проверит автобусные маршруты после жалоб горожан. Об этом мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась на аппаратном совещании 16 октября.

«Продолжайте мониторить по транспорту, обращения граждан поступают. Нужно по каждому маршруту следить за выходом на линию», — заявила Котова.

Также в Челябинске утвердили цветовой код. Глава города напомнила о необходимости замены или перекрашивания остановочных комплексов в серый цвет с целью приведения их к единому стандарту.

Ранее мэр Челябинска Котова уже поручала замам разобраться с расписанием автобусов из-за неоднократных обращений горожан. Много жалоб в связи с несоблюдением расписания пришлось на автобусные маршруты №64, №81 и №4.

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Мэрия проверит автобусные маршруты после жалоб горожан. Об этом мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась на аппаратном совещании 16 октября. «Продолжайте мониторить по транспорту, обращения граждан поступают. Нужно по каждому маршруту следить за выходом на линию», — заявила Котова. Также в Челябинске утвердили цветовой код. Глава города напомнила о необходимости замены или перекрашивания остановочных комплексов в серый цвет с целью приведения их к единому стандарту. Ранее мэр Челябинска Котова уже поручала замам разобраться с расписанием автобусов из-за неоднократных обращений горожан. Много жалоб в связи с несоблюдением расписания пришлось на автобусные маршруты №64, №81 и №4.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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