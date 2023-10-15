Мэрия проверит автобусные маршруты после жалоб горожан

16 октября 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Контролеры будут фиксировать, насколько транспорт соблюдает графики движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия проверит автобусные маршруты после жалоб горожан. Об этом мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась на аппаратном совещании 16 октября. «Продолжайте мониторить по транспорту, обращения граждан поступают. Нужно по каждому маршруту следить за выходом на линию», — заявила Котова. Также в Челябинске утвердили цветовой код. Глава города напомнила о необходимости замены или перекрашивания остановочных комплексов в серый цвет с целью приведения их к единому стандарту. Ранее мэр Челябинска Котова уже поручала замам разобраться с расписанием автобусов из-за неоднократных обращений горожан. Много жалоб в связи с несоблюдением расписания пришлось на автобусные маршруты №64, №81 и №4.

Мэрия проверит автобусные маршруты после жалоб горожан. Об этом мэр Челябинска Наталья Котова распорядилась на аппаратном совещании 16 октября. «Продолжайте мониторить по транспорту, обращения граждан поступают. Нужно по каждому маршруту следить за выходом на линию», — заявила Котова. Также в Челябинске утвердили цветовой код. Глава города напомнила о необходимости замены или перекрашивания остановочных комплексов в серый цвет с целью приведения их к единому стандарту. Ранее мэр Челябинска Котова уже поручала замам разобраться с расписанием автобусов из-за неоднократных обращений горожан. Много жалоб в связи с несоблюдением расписания пришлось на автобусные маршруты №64, №81 и №4.