18 сентября 2023

Мэр Челябинска Котова поручила замам разобраться с расписанием автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Натальи Котовой на заседании Городской думы. Челябинск, котова наталья
Котова подчеркнула, челябинцы жалуются на то, что расписание автобусов не соблюдается Фото:

Глава Челябинска Котова поручила замам разобраться с расписанием автобусов под номерами №64, № 81, №4, чтобы транспорт в Чурилово и на северо-восток ходил по графику. О том, что на работу данных маршрутов постоянно жалуются челябинцы, мэр сообщила на аппаратном совещании 19 сентября.

«Много жалоб на работу автобусов №64, №81 и №4. Необходимо разобраться, почему не соблюдается расписание по этим маршрутам», — заявила Котова.

Также мэр отметила, в Челябинске на данный момент идут ремонтные работы. По этой причине какая-то часть автобусов может быть задействована в перемаршрутизации.

Ранее челябинским перевозчикам был выписан штраф 800 тысяч рублей за нарушения на маршрутах. В ходе проверки были выявлены основные нарушения, в числе которых неработающие валидаторы, посадка и высадка пассажиров вне остановочного пункта, отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда.

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Глава Челябинска Котова поручила замам разобраться с расписанием автобусов под номерами №64, № 81, №4, чтобы транспорт в Чурилово и на северо-восток ходил по графику. О том, что на работу данных маршрутов постоянно жалуются челябинцы, мэр сообщила на аппаратном совещании 19 сентября. «Много жалоб на работу автобусов №64, №81 и №4. Необходимо разобраться, почему не соблюдается расписание по этим маршрутам», — заявила Котова. Также мэр отметила, в Челябинске на данный момент идут ремонтные работы. По этой причине какая-то часть автобусов может быть задействована в перемаршрутизации. Ранее челябинским перевозчикам был выписан штраф 800 тысяч рублей за нарушения на маршрутах. В ходе проверки были выявлены основные нарушения, в числе которых неработающие валидаторы, посадка и высадка пассажиров вне остановочного пункта, отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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