Мэр Челябинска Котова поручила замам разобраться с расписанием автобусов

Глава Челябинска Котова поручила замам разобраться с расписанием автобусов под номерами №64, № 81, №4, чтобы транспорт в Чурилово и на северо-восток ходил по графику. О том, что на работу данных маршрутов постоянно жалуются челябинцы, мэр сообщила на аппаратном совещании 19 сентября.
«Много жалоб на работу автобусов №64, №81 и №4. Необходимо разобраться, почему не соблюдается расписание по этим маршрутам», — заявила Котова.
Также мэр отметила, в Челябинске на данный момент идут ремонтные работы. По этой причине какая-то часть автобусов может быть задействована в перемаршрутизации.
Ранее челябинским перевозчикам был выписан штраф 800 тысяч рублей за нарушения на маршрутах. В ходе проверки были выявлены основные нарушения, в числе которых неработающие валидаторы, посадка и высадка пассажиров вне остановочного пункта, отсутствие информации установленного образца о тарифах и стоимости проезда.
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