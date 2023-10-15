15 октября 2023

Власти просят жителей Соликамска не пугаться сигнала «Тревога»

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский в Сатке. Челябинск., система экстренного оповещения
Сирены завоют утром 17 октября Фото:

В Соликамске Пермского края проведут проверку систем оповещения о ЧС, которые расположены на территории магниевого завода. Мэрия просит жителей не пугаться — сигналы о тревоге будут только учебными.

«17 октября пройдет техническая проверка локальной системы оповещения ОАО „Соликамский магниевый завод“. С 10:40 до 10:50 жители услышат запуск речевых узлов оповещения на территории микрорайонов Красное и Шахтерский. Если вы услышали звуки, сохраняйте спокойствие», — сообщается на сайте администрации Соликамска.

Как ранее сообщало URA.RU, масштабная проверка систем оповещения в Пермском крае проводилась 4 октября. Тогда сирены завыли на территории всего региона.

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В Соликамске Пермского края проведут проверку систем оповещения о ЧС, которые расположены на территории магниевого завода. Мэрия просит жителей не пугаться — сигналы о тревоге будут только учебными. «17 октября пройдет техническая проверка локальной системы оповещения ОАО „Соликамский магниевый завод“. С 10:40 до 10:50 жители услышат запуск речевых узлов оповещения на территории микрорайонов Красное и Шахтерский. Если вы услышали звуки, сохраняйте спокойствие», — сообщается на сайте администрации Соликамска. Как ранее сообщало URA.RU, масштабная проверка систем оповещения в Пермском крае проводилась 4 октября. Тогда сирены завыли на территории всего региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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