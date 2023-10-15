Власти просят жителей Соликамска не пугаться сигнала «Тревога»

В Соликамске Пермского края проведут проверку систем оповещения о ЧС, которые расположены на территории магниевого завода. Мэрия просит жителей не пугаться — сигналы о тревоге будут только учебными.
«17 октября пройдет техническая проверка локальной системы оповещения ОАО „Соликамский магниевый завод“. С 10:40 до 10:50 жители услышат запуск речевых узлов оповещения на территории микрорайонов Красное и Шахтерский. Если вы услышали звуки, сохраняйте спокойствие», — сообщается на сайте администрации Соликамска.
Как ранее сообщало URA.RU, масштабная проверка систем оповещения в Пермском крае проводилась 4 октября. Тогда сирены завыли на территории всего региона.
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