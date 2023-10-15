Власти просят жителей Соликамска не пугаться сигнала «Тревога»

Сирены завоют утром 17 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Соликамске Пермского края проведут проверку систем оповещения о ЧС, которые расположены на территории магниевого завода. Мэрия просит жителей не пугаться — сигналы о тревоге будут только учебными.

«17 октября пройдет техническая проверка локальной системы оповещения ОАО „Соликамский магниевый завод“. С 10:40 до 10:50 жители услышат запуск речевых узлов оповещения на территории микрорайонов Красное и Шахтерский. Если вы услышали звуки, сохраняйте спокойствие», — сообщается на сайте администрации Соликамска.

Как ранее сообщало URA.RU, масштабная проверка систем оповещения в Пермском крае проводилась 4 октября. Тогда сирены завыли на территории всего региона.