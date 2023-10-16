В России ужесточат условия покупки жилья с маткапиталом

17 октября 2023 в 03:15 Размер текста - 17 +

Согласие на любую покупку по маткапиталу обязаны будут дать органы опеки и попечительства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В рамках борьбы с мошенническими схемами условия приобретения жилья с использованием материнского капитала могут ужесточить. В этом случае свое согласие на любую покупку обязаны будут дать органы опеки и попечительства. Такие поправки в закон подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. «При приобретении квадратных метров будут обязательно задействованы органы опеки и попечительства. Именно они будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала. Без их одобрения такие средства перевести продавцу будет невозможно», — передают слова члена комитета Сергея Колунова «Известия». Сейчас органы опеки и попечительства принимают участие только в сделках по перепродаже. По словам журналистов, сегодня схема с приобретением жилья в основном используется для незаконного обналичивания маткапитала. Например, непригодные для проживания дома продаются по ценам во много раз выше их реальной стоимости. При этом разницу делят между собой недобросовестные «риелторы» и владельцы капитала. Ранее URA.RU подготовило главную информацию об особенностях региональных выплат в разных точках РФ. Тем самым журналисты рассказывали о том, что региональный маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, приобретение жилья и оплату ипотеки. Однако для каждой области и республики существуют свои условия получения бюджетных денежных средств. Как получить региональный маткапитал и какую сумму выплатят жителям того или иного региона подробнее рассказали журналисты URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рамках борьбы с мошенническими схемами условия приобретения жилья с использованием материнского капитала могут ужесточить. В этом случае свое согласие на любую покупку обязаны будут дать органы опеки и попечительства. Такие поправки в закон подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. «При приобретении квадратных метров будут обязательно задействованы органы опеки и попечительства. Именно они будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала. Без их одобрения такие средства перевести продавцу будет невозможно», — передают слова члена комитета Сергея Колунова «Известия». Сейчас органы опеки и попечительства принимают участие только в сделках по перепродаже. По словам журналистов, сегодня схема с приобретением жилья в основном используется для незаконного обналичивания маткапитала. Например, непригодные для проживания дома продаются по ценам во много раз выше их реальной стоимости. При этом разницу делят между собой недобросовестные «риелторы» и владельцы капитала. Ранее URA.RU подготовило главную информацию об особенностях региональных выплат в разных точках РФ. Тем самым журналисты рассказывали о том, что региональный маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, приобретение жилья и оплату ипотеки. Однако для каждой области и республики существуют свои условия получения бюджетных денежных средств. Как получить региональный маткапитал и какую сумму выплатят жителям того или иного региона подробнее рассказали журналисты URA.RU.