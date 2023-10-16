16 октября 2023

В России ужесточат условия покупки жилья с маткапиталом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония награждения спортивной элиты. (Необр.) Нижневартовск, рукопожатие, петерман александр, элита, тихонов василий
Согласие на любую покупку по маткапиталу обязаны будут дать органы опеки и попечительства Фото:

В рамках борьбы с мошенническими схемами условия приобретения жилья с использованием материнского капитала могут ужесточить. В этом случае свое согласие на любую покупку обязаны будут дать органы опеки и попечительства. Такие поправки в закон подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.

«При приобретении квадратных метров будут обязательно задействованы органы опеки и попечительства. Именно они будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала. Без их одобрения такие средства перевести продавцу будет невозможно», — передают слова члена комитета Сергея Колунова «Известия». Сейчас органы опеки и попечительства принимают участие только в сделках по перепродаже.

По словам журналистов, сегодня схема с приобретением жилья в основном используется для незаконного обналичивания маткапитала. Например, непригодные для проживания дома продаются по ценам во много раз выше их реальной стоимости. При этом разницу делят между собой недобросовестные «риелторы» и владельцы капитала.

Ранее URA.RU подготовило главную информацию об особенностях региональных выплат в разных точках РФ. Тем самым журналисты рассказывали о том, что региональный маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, приобретение жилья и оплату ипотеки. Однако для каждой области и республики существуют свои условия получения бюджетных денежных средств. Как получить региональный маткапитал и какую сумму выплатят жителям того или иного региона подробнее рассказали журналисты URA.RU.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В рамках борьбы с мошенническими схемами условия приобретения жилья с использованием материнского капитала могут ужесточить. В этом случае свое согласие на любую покупку обязаны будут дать органы опеки и попечительства. Такие поправки в закон подготовили в комитете Госдумы по строительству и ЖКХ. «При приобретении квадратных метров будут обязательно задействованы органы опеки и попечительства. Именно они будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала. Без их одобрения такие средства перевести продавцу будет невозможно», — передают слова члена комитета Сергея Колунова «Известия». Сейчас органы опеки и попечительства принимают участие только в сделках по перепродаже. По словам журналистов, сегодня схема с приобретением жилья в основном используется для незаконного обналичивания маткапитала. Например, непригодные для проживания дома продаются по ценам во много раз выше их реальной стоимости. При этом разницу делят между собой недобросовестные «риелторы» и владельцы капитала. Ранее URA.RU подготовило главную информацию об особенностях региональных выплат в разных точках РФ. Тем самым журналисты рассказывали о том, что региональный маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, приобретение жилья и оплату ипотеки. Однако для каждой области и республики существуют свои условия получения бюджетных денежных средств. Как получить региональный маткапитал и какую сумму выплатят жителям того или иного региона подробнее рассказали журналисты URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...