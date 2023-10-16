В свердловском городе загорелся частный дом

В тушении пожара приняли участие девять сотрудников МЧС
В городском округе Богданович (Свердловская область) загорелся частный дом на общей площади 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В 16:12 часов поступило сообщение о пожаре в ГО Богданович, село Ильинское на площади 15 квадратных метров повреждены стены дома-дачи. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава», — сказано в сообщении.
В 16:27 часов пожарным удалось локализовать огонь. В 17:25 часов завершились работы по разбору и проливке сгоревших конструкций.
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