16 октября 2023

В свердловском городе загорелся частный дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Веселые старты МЧС. Курган, пожарные, мчс россии
В тушении пожара приняли участие девять сотрудников МЧС Фото:

В городском округе Богданович (Свердловская область) загорелся частный дом на общей площади 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«В 16:12 часов поступило сообщение о пожаре в ГО Богданович, село Ильинское на площади 15 квадратных метров повреждены стены дома-дачи. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава», — сказано в сообщении.

В 16:27 часов пожарным удалось локализовать огонь. В 17:25 часов завершились работы по разбору и проливке сгоревших конструкций.

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В городском округе Богданович (Свердловская область) загорелся частный дом на общей площади 15 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «В 16:12 часов поступило сообщение о пожаре в ГО Богданович, село Ильинское на площади 15 квадратных метров повреждены стены дома-дачи. В тушении пожара были задействованы три единицы техники и девять человек личного состава», — сказано в сообщении. В 16:27 часов пожарным удалось локализовать огонь. В 17:25 часов завершились работы по разбору и проливке сгоревших конструкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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