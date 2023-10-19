В Екатеринбурге «Брусника» начнет сносить дома

В Екатеринбурге «Брусника» снесет дома на Челюскинцев для строительства школы

19 октября 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

В уральской столице снесут дома ради новой школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская девелоперская компания «Брусника» планирует приступить в конце октября к сносу домов в квартале вдоль улицы Челюскинцев в Екатеринбурге. Территорию расчистят для строительства школы на 1,1 тыс. мест. «Демонтаж объектов планируют начать 23 октября. Окончание работ запланировано на конец 2024 года», — указано на сайте девелоперской компании. Ранее URA.RU писало о том, что в Академическом районе Екатеринбурга появится первая музыкальная школа — филиал детской школы искусств №6 имени Архипова. Школа откроется на улице Академика Парина, 33. В здании обустроят концертную площадку, оркестровый зал, кабинеты для музыкальных дисциплин и индивидуальных занятий. Для школы закупят музыкальные инструменты и оборудование.

Российская девелоперская компания «Брусника» планирует приступить в конце октября к сносу домов в квартале вдоль улицы Челюскинцев в Екатеринбурге. Территорию расчистят для строительства школы на 1,1 тыс. мест. «Демонтаж объектов планируют начать 23 октября. Окончание работ запланировано на конец 2024 года», — указано на сайте девелоперской компании. Ранее URA.RU писало о том, что в Академическом районе Екатеринбурга появится первая музыкальная школа — филиал детской школы искусств №6 имени Архипова. Школа откроется на улице Академика Парина, 33. В здании обустроят концертную площадку, оркестровый зал, кабинеты для музыкальных дисциплин и индивидуальных занятий. Для школы закупят музыкальные инструменты и оборудование.