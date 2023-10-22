Главу Копейска возмутили пробки на дороге в Челябинск

Андрей Фалейчик недоволен пробками на дороге, связывающей Челябинск с Копейском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Копейска (Челябинская область) Андрей Фалейчик возмущен пробками на дороге в Челябинск. Об этом 23 октября мэр города заявил в ходе аппаратного совещания в администрации.

«В сторону Челябинска с утра колоссальные пробки. Да, было проведено перерегулирование светофоров непосредственно на территории Челябинска. Но мы понимаем, что суточное движение в Челябинск серьезное, многие работают в Ленинском районе, и ситуацию нужно решать», — заявил Фалейчик

Фалейчик поручил проработать вопрос с областным миндором и комитетом по дорожному хозяйству администрации Челябинска и доложить ему о результатах. Ежедневно на работу в Челябинск отправляются более 20 тысяч жителей Копейска при общей численности работающих порядка 70 тысяч человек.