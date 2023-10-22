22 октября 2023
21 октября 2023

Главу Копейска возмутили пробки на дороге в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Копейске. Челябинская область, фалейчик андрей
Андрей Фалейчик недоволен пробками на дороге, связывающей Челябинск с Копейском Фото:

Глава Копейска (Челябинская область) Андрей Фалейчик возмущен пробками на дороге в Челябинск. Об этом 23 октября мэр города заявил в ходе аппаратного совещания в администрации.

«В сторону Челябинска с утра колоссальные пробки. Да, было проведено перерегулирование светофоров непосредственно на территории Челябинска. Но мы понимаем, что суточное движение в Челябинск серьезное, многие работают в Ленинском районе, и ситуацию нужно решать», — заявил Фалейчик

Фалейчик поручил проработать вопрос с областным миндором и комитетом по дорожному хозяйству администрации Челябинска и доложить ему о результатах. Ежедневно на работу в Челябинск отправляются более 20 тысяч жителей Копейска при общей численности работающих порядка 70 тысяч человек.

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Глава Копейска (Челябинская область) Андрей Фалейчик возмущен пробками на дороге в Челябинск. Об этом 23 октября мэр города заявил в ходе аппаратного совещания в администрации. «В сторону Челябинска с утра колоссальные пробки. Да, было проведено перерегулирование светофоров непосредственно на территории Челябинска. Но мы понимаем, что суточное движение в Челябинск серьезное, многие работают в Ленинском районе, и ситуацию нужно решать», — заявил Фалейчик Фалейчик поручил проработать вопрос с областным миндором и комитетом по дорожному хозяйству администрации Челябинска и доложить ему о результатах. Ежедневно на работу в Челябинск отправляются более 20 тысяч жителей Копейска при общей численности работающих порядка 70 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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