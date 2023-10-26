26 октября 2023

Рыбак из ХМАО, поймавший щуку-гиганта, передал свой трофей в музей

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, щука, чучело
Щуку-гиганта весом почти в 15 килограммов выставят в краеведческом музее Нижневартовска Фото:

Рыбак из Нижневартовска Дмитрий Новиков, который поймал щуку-гиганта весом почти в 15 килограммов, передал свой трофей в музей. Югорчанин рассказал URA.RU, что выловленную рыбу выставят в качестве экспоната в краеведческом музее Нижневартовска.

«В начале этого года я познакомился с директором краеведческого музея и увидел, что в музее нет щуки. Теперь там появится такой экспонат, щука сейчас находится в глубокой заморозке и готовится к транспортировке. Она будет выставлена с табличкой, содержащей информацию о весе рыбы, кто ее поймал и в каком году», — поделился с журналистом агентства Новиков.

Ранее Дмитрий Новиков рассказывал URA.RU, что побил собственный рекорд в ловле трофейных рыб. Ему удалось поймать щуку весом 14,5 килограммов в реке Вах.

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Рыбак из Нижневартовска Дмитрий Новиков, который поймал щуку-гиганта весом почти в 15 килограммов, передал свой трофей в музей. Югорчанин рассказал URA.RU, что выловленную рыбу выставят в качестве экспоната в краеведческом музее Нижневартовска. «В начале этого года я познакомился с директором краеведческого музея и увидел, что в музее нет щуки. Теперь там появится такой экспонат, щука сейчас находится в глубокой заморозке и готовится к транспортировке. Она будет выставлена с табличкой, содержащей информацию о весе рыбы, кто ее поймал и в каком году», — поделился с журналистом агентства Новиков. Ранее Дмитрий Новиков рассказывал URA.RU, что побил собственный рекорд в ловле трофейных рыб. Ему удалось поймать щуку весом 14,5 килограммов в реке Вах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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