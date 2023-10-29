С супруги и компаньона экс-мэра Златоуста взыскивают долги за тепло в ТРК

Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин заявил, что не имеет отношения к бизнесу своей супруги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С супруги и бизнес-компаньона бывшего главы Златоуста Вячеслава Жилина, Ульяны Жилиной и Олега Шляхтина, взыскивают долги за неоплаченное тепло в принадлежащем им торговом комплексе. Согласно картотеке арбитражных дел, процесс Шляхтин проиграл, а дело Жилиной еще слушается.

«Исковые требования удовлетворить. Взыскать с индивидуального предпринимателя Шляхтина Олега Игоревича в пользу МУПа „Коммунальные сети“ 659, 9 тысячи рублей», — говорится в решении суда.

Сумма складывается из размера основного долга в сумме 531,2 тысячи рублей и пени в количестве 128,7 тысячи рублей. Апелляционный суд подтвердил решение первой инстанции.

Как следует из материалов дел, Жилина и Шляхтин на двоих владеют торговым комплексом на улице Генераторной. Для обеспечения помещений теплом был заключен договор, по которому за поставленную тепловую энергию за каждым из бизнес-партнеров накопился долг за период с января 2020 года до конца сентября 2022 года. Представить документы, доказывающие оплату, Шляхтин не смог.

Третьим лицом по делу Жилиной привлечена компания «Газпрома» — АО «Челябинскгоргаз». Также третьим лицом выступает «Агроторг» из Санкт-Петербурга, которая представляет интересы торговой сети «Пятерочка», выступающей якорным арендатором двухэтажного комплекса.

Жилин ушел с поста в сентябре 2019 года. Позже избрался и является депутатом местного горсобрания. Экс-мэр активно занимается бизнесом, в частности, элитной застройкой берега Тургояка, где компания политика торгует апартаментами и намеревается построить термальный курорт. Другой термальный центр Жилин заявил для строительства в Златоусте.

Олег Шляхтин на звонок корреспондента URA.RU ответил, что предметом разногласий является то, что торговый комплекс отапливался лишь частично, на остальной его части даже не была смонтирована отопительная система. Потребители пользовались теплом в меньшем объеме, чем тот, счет на который был им предъявлен. Шляхтин заявил, что не согласен с вынесенным судом решением и на него будет подана апелляция.

Вячеслав Жилин сообщил, что бизнесом не занимается. Соответственно, не может дать комментарий по поводу судебного дела в отношении своей супруги.