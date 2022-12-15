Вячеслав Жилин представит проект спа-комплекса 11 января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На публичных слушаниях в Златоусте (Челябинская область) по инициативе компании экс-мэра Вячеслава Жилина изучат вопрос строительства термального комплекса. Как следует из постановления мэрии, мероприятие состоится 11 января.

«Предлагается обсуждение внесения изменений в проект планировки и межевания территории в районе ТРК „Тарелка“. Публичные слушания назначить на 11 января», — отмечается в документе мэрии Златоуста.

В пресс-службе мэрии URA.RU пояснили, что изменения связаны с предложением компании ООО «Уреньга-Резорт» возвести спа-центр с искусственными термальными бассейнами. По данным базы СБИС, доля в компании принадлежит бывшему главе Златоуста Жилину. Он же является директором фирмы.

«Процесс только начался. Все в будущем», — прокомментировал URA.RU Жилин планы строительства.

Согласно проекту планировки, спа-комплекс разместят в пределах зоны для развлекательных заведений. Емкость объекта составит 300 посетителей. Предусмотрены взрослый и детские бассейны, крытые помещения, площадки для загорания. Комплекс планируется строить в пределах микрорайона, который власти планируют возвести возле торгово-развлекательного комплекса «Тарелка». По информации из пресс-службы мэрии, после получения заключения публичных слушаний проект рассмотрят в администрации города.

В октябре стало известно, что компания Жилина «Тургояк-Резорт» планирует построить термальный курорт на озере Тургояк в Миассе. Размер участка под объекта составит 10 тысяч кв. метров.

Термальный комплекс предложили построить возле ТРК «Тарелка» Скрин: пресс-служба мэрии Златоуста

Застройщиком выступит компания «Уреньга-Резорт» Скрин: пресс-служба мэрии Златоуста

В центре планируется к работе взрослый и детские бассейны Скрин: пресс-служба мэрии Златоуста

Впервые идею возведения курорта Вячеслав Жилин озвучил на посту градоначальника Скрин: пресс-служба мэрии Златоуста