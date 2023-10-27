Бывший пермский журналист Гиндис призвал разрешить конфликт в Израиле радикально

27 октября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Игорь Гиндис не считает, что конфликт между государствами можно разрешить мирным путем Фото: Евгений Ганеев новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Бывший журналист телеканала «Рифей-Пермь» Игорь Гиндис, эмигрировавший в начале года в Израиль, призвал к кардинальным мерам в разрешении палестино-израильского конфликта. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Гиндис написал, что палестинское движение ХАМАС, это «нелюди», а сектор Газа следует «залить напалмом». «Мирными [жителями] сейчас прикрывается именно ХАМАС, не отпуская их в отведенную зону безопасности, размещая свои склады оружия и пусковые установки в больницах, школах, мечетях, чтобы потом на весь мир кричать о „кровавых преступлениях израильской военщины“. Самое простое было бы залить Газу напалмом, армия [Израиля] управилась бы с этим за сутки — двое. А в итоге армия будет нести потери именно потому, что будет старательно избегать жертв среди мирных. Словом, не ведитесь ребята, на пропаганду: ХАМАС — абсолютное зло, убийцы и нелюди», — высказал мнение Гиндис. Некоторые пользователи Сети, комментируя запись экс-журналиста, призвали его быть более сдержанным в своих высказываниях. «То, что сделал ХАМАС, это ужасно, но главное, чтобы эти преступления не стали для Израиля поводом для совершения жестокости и насилия против мирных жителей Палестины», — написал в комментариях Вячеслав Потапов. Напалм — загущенный бензин, горючий продукт, применяемый в качестве зажигательных и огнеметных смесей. Военные США впервые применили его во время Второй мировой войны в 1944 году, а затем — во время войны во Вьетнаме. В 1980 году ООН запретило использовать напалм в военных целях. Военные действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после того, как палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. Президент России Владимир Путин призвал стороны к скорейшему урегулированию конфликта. Накануне, 26 октября, делегация политбюро ХАМАС посетила с официальным визитом Москву для обсуждения ситуации в секторе Газа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший журналист телеканала «Рифей-Пермь» Игорь Гиндис, эмигрировавший в начале года в Израиль, призвал к кардинальным мерам в разрешении палестино-израильского конфликта. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Гиндис написал, что палестинское движение ХАМАС, это «нелюди», а сектор Газа следует «залить напалмом». «Мирными [жителями] сейчас прикрывается именно ХАМАС, не отпуская их в отведенную зону безопасности, размещая свои склады оружия и пусковые установки в больницах, школах, мечетях, чтобы потом на весь мир кричать о „кровавых преступлениях израильской военщины“. Самое простое было бы залить Газу напалмом, армия [Израиля] управилась бы с этим за сутки — двое. А в итоге армия будет нести потери именно потому, что будет старательно избегать жертв среди мирных. Словом, не ведитесь ребята, на пропаганду: ХАМАС — абсолютное зло, убийцы и нелюди», — высказал мнение Гиндис. Некоторые пользователи Сети, комментируя запись экс-журналиста, призвали его быть более сдержанным в своих высказываниях. «То, что сделал ХАМАС, это ужасно, но главное, чтобы эти преступления не стали для Израиля поводом для совершения жестокости и насилия против мирных жителей Палестины», — написал в комментариях Вячеслав Потапов. Напалм — загущенный бензин, горючий продукт, применяемый в качестве зажигательных и огнеметных смесей. Военные США впервые применили его во время Второй мировой войны в 1944 году, а затем — во время войны во Вьетнаме. В 1980 году ООН запретило использовать напалм в военных целях. Военные действия между Израилем и Палестиной начались 7 октября после того, как палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами израильскую территорию. Президент России Владимир Путин призвал стороны к скорейшему урегулированию конфликта. Накануне, 26 октября, делегация политбюро ХАМАС посетила с официальным визитом Москву для обсуждения ситуации в секторе Газа.