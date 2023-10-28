28 октября 2023
27 октября 2023

Пожилой челябинец отдал мошенникам девять миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники были очень убедительны, предъявляли документы и номера телефонов Фото:

Пожилой мужчина из города Снежинска Челябинской области перевел мошенникам более девяти миллионов рублей, для этого он опустошил все свои счета и взял кредит. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области

«Пожилой мужчина, работающий инженером-конструктором сообщил, что ему позвонил незнакомец, представившийся главным специалистом отдела финансового мониторинга банка», — рассказали подробности в ведомстве. По его словам злоумышленники были очень убедительны. Они предоставили служебный номер телефона и отправляли фото поддельных удостоверений через мессенджер. С имевшихся у инженера-конструктора пяти счетов он перевел мошенникам более шести миллионов рублей, а также оформил кредит под залог квартиры более чем на 2,5 миллиона рублей и отправил также к ним на счет.

Общий размер ущерба от составил более 9 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Ранее жительница города Миасс Челябинской области также стала жертвой мошенников, лишившись своей квартиры и крупной суммы денег.

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Пожилой мужчина из города Снежинска Челябинской области перевел мошенникам более девяти миллионов рублей, для этого он опустошил все свои счета и взял кредит. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области «Пожилой мужчина, работающий инженером-конструктором сообщил, что ему позвонил незнакомец, представившийся главным специалистом отдела финансового мониторинга банка», — рассказали подробности в ведомстве. По его словам злоумышленники были очень убедительны. Они предоставили служебный номер телефона и отправляли фото поддельных удостоверений через мессенджер. С имевшихся у инженера-конструктора пяти счетов он перевел мошенникам более шести миллионов рублей, а также оформил кредит под залог квартиры более чем на 2,5 миллиона рублей и отправил также к ним на счет. Общий размер ущерба от составил более 9 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статье мошенничество. Ранее жительница города Миасс Челябинской области также стала жертвой мошенников, лишившись своей квартиры и крупной суммы денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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