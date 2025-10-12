FT: США помогают Украине наносить удары по энергообъектам в России

США уже несколько месяцев оказывают поддержку Украине в осуществлении дальнобойных ударов по российской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на американских чиновников.
«США уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальние удары по российским энергетическим объектам», — сказано в материале. Он опубликован на сайте FT.
Согласно информации, опубликованной изданием со ссылкой на украинских и американских официальных лиц, предоставленная Украине разведывательная информация предположительно дала возможность осуществить атаки на ключевые российские энергетические объекты, в том числе нефтеперерабатывающие заводы. Как отмечают источники издания, американские разведывательные службы оказывают содействие Киеву в определении маршрутов, высоты и времени проведения ударов.
Американский чиновник сообщил, что Украина самостоятельно определяла объекты для нанесения ударов на дальние расстояния, после чего Вашингтон предоставлял разведывательную информацию о слабых сторонах выбранных целей, пишет FT. В беседе с изданием представители Службы безопасности Украины (СБУ) подчеркнули, что Киев намерен наращивать как количество, так и масштаб ударов по российской территории.
Ранее стало известно, что Вашингтон не устанавливает ограничений для украинских властей в отношении нанесения ударов по целям, расположенным в глубине российской территории. Об этом проинформировал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Вместе с тем он не предоставил уточнений относительно того, распространяется ли данное разрешение на использование американского дальнобойного вооружения, поставляемого Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.