Бастрыкин вступился за девочку из ХМАО, которую сбили на пешеходном переходе

29 октября 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Бастрыкин ожидает доклад по результатам проверки Фото: пресс-служба Государственной Думы Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение жительницы Сургута. Женщина утверждает, что ее дочь, пострадавшая в ДТП, переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель, совершивший наезд, утверждает обратное. «Мать девочки из Сургута, через СМИ обратилась к Председателю СК России. По словам женщины, водитель, сбивший ее дочь, утверждает, что девочка шла на красный сигнал светофора, но женщина нашла свидетелей, которые говорят об обратном. По данному факту организована проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время девочка находится в медучреждении. В результате ДТП она получила серьезные травмы. Ранее сургутянка обратилась к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой оказать содействие в расследовании ДТП, в котором пострадала ее несовершеннолетняя дочь. Девочка попала в реанимацию после того, как ее сбила машина на пешеходном переходе, и мать школьницы считает, что водитель автомобиля может уйти от ответственности.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить обращение жительницы Сургута. Женщина утверждает, что ее дочь, пострадавшая в ДТП, переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Водитель, совершивший наезд, утверждает обратное. «Мать девочки из Сургута, через СМИ обратилась к Председателю СК России. По словам женщины, водитель, сбивший ее дочь, утверждает, что девочка шла на красный сигнал светофора, но женщина нашла свидетелей, которые говорят об обратном. По данному факту организована проверка», — сообщается в telegram-канале ведомства. В настоящее время девочка находится в медучреждении. В результате ДТП она получила серьезные травмы. Ранее сургутянка обратилась к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой оказать содействие в расследовании ДТП, в котором пострадала ее несовершеннолетняя дочь. Девочка попала в реанимацию после того, как ее сбила машина на пешеходном переходе, и мать школьницы считает, что водитель автомобиля может уйти от ответственности.