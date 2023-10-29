В Пермском крае установили скульптуру, которую ждали с лета

Скульптуру в Кунгуре ждали с лета (архивное фото)
В Кунгур Пермского края привезли скульптуру «Петр и Феврония», которую ждали с лета. Об этом сообщил глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.
«В Кунгур привезли скульптуру „Петр и Феврония“. Мы ждали ее с лета. Доставка из Москвы задержалась из-за особенностей процесса изготовления бронзовых статуй», — рассказал Лысанов в своем telegram-канале.
Ранее в Кунгуре установили скульптуру «Лыжник», изготовленную кузнецом Антоном Киряковым. Горожане неоднозначно отреагировали на арт-объект, но некоторые из них сравнили его с Аленкой из Нововоронежа и предложили женить на ней.
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