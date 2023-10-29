29 октября 2023
28 октября 2023
27 октября 2023

В Пермском крае установили скульптуру, которую ждали с лета

© Служба новостей «URA.RU»
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Памятник Петру и Февронии в сквере перед Храмом-на-Крови. Екатеринбург, памятник петру и февронии
Скульптуру в Кунгуре ждали с лета (архивное фото) Фото:

В Кунгур Пермского края привезли скульптуру «Петр и Феврония», которую ждали с лета. Об этом сообщил глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.

«В Кунгур привезли скульптуру „Петр и Феврония“. Мы ждали ее с лета. Доставка из Москвы задержалась из-за особенностей процесса изготовления бронзовых статуй», — рассказал Лысанов в своем telegram-канале.

Ранее в Кунгуре установили скульптуру «Лыжник», изготовленную кузнецом Антоном Киряковым. Горожане неоднозначно отреагировали на арт-объект, но некоторые из них сравнили его с Аленкой из Нововоронежа и предложили женить на ней.

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В Кунгур Пермского края привезли скульптуру «Петр и Феврония», которую ждали с лета. Об этом сообщил глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов. «В Кунгур привезли скульптуру „Петр и Феврония“. Мы ждали ее с лета. Доставка из Москвы задержалась из-за особенностей процесса изготовления бронзовых статуй», — рассказал Лысанов в своем telegram-канале. Ранее в Кунгуре установили скульптуру «Лыжник», изготовленную кузнецом Антоном Киряковым. Горожане неоднозначно отреагировали на арт-объект, но некоторые из них сравнили его с Аленкой из Нововоронежа и предложили женить на ней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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