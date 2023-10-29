Челябинский заключенный пожаловался на сотрудников тубдиспансера

В Челябинске заключенный, проходящий лечение в специализированной туберкулезной больнице №3 ГУФСИН РФ по региону, пожаловался на игнорирование своих обращений врачами. Как сообщили URA.RU 30 октября в пресс-службе прокуратуры региона, ему не предоставили реестр отправленных писем.
«Установлено, что должностным лицом учреждения от осужденного принято письменное заявление о выдаче реестра отправленной корреспонденции. В нарушение требований Федерального закона „О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ“ принятое обращение не зарегистрировано, письменный ответ на него осужденному не предоставлен», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что после проверки руководителю медучреждения было внесено представление об устранении нарушения. Оно было исполнено. Заключенному предоставили письменный ответ на обращение, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.