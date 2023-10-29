29 октября 2023
28 октября 2023

Челябинский заключенный пожаловался на сотрудников тубдиспансера

© Служба новостей «URA.RU»
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Заключенный запросил у руководства больницы реестр отправленных им писем Фото:

В Челябинске заключенный, проходящий лечение в специализированной туберкулезной больнице №3 ГУФСИН РФ по региону, пожаловался на игнорирование своих обращений врачами. Как сообщили URA.RU 30 октября в пресс-службе прокуратуры региона, ему не предоставили реестр отправленных писем.

«Установлено, что должностным лицом учреждения от осужденного принято письменное заявление о выдаче реестра отправленной корреспонденции. В нарушение требований Федерального закона „О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ“ принятое обращение не зарегистрировано, письменный ответ на него осужденному не предоставлен», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что после проверки руководителю медучреждения было внесено представление об устранении нарушения. Оно было исполнено. Заключенному предоставили письменный ответ на обращение, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

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В Челябинске заключенный, проходящий лечение в специализированной туберкулезной больнице №3 ГУФСИН РФ по региону, пожаловался на игнорирование своих обращений врачами. Как сообщили URA.RU 30 октября в пресс-службе прокуратуры региона, ему не предоставили реестр отправленных писем. «Установлено, что должностным лицом учреждения от осужденного принято письменное заявление о выдаче реестра отправленной корреспонденции. В нарушение требований Федерального закона „О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ“ принятое обращение не зарегистрировано, письменный ответ на него осужденному не предоставлен», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что после проверки руководителю медучреждения было внесено представление об устранении нарушения. Оно было исполнено. Заключенному предоставили письменный ответ на обращение, а виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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