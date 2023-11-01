В Перми нашли 17-летнюю девушку, пропавшую в прошлом месяце

Спасатели нашли девушку живой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми нашли 17-летнюю девушку, о местоположении которой не было известно с конца октября. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Девушка уже найдена. Жива», — сообщили в поисковом отряде.

Ранее «ЛизаАлерт» просили волонтеров и неравнодушных жителей города помочь в поиске пропавшей. Пермячка пропала еще в пятницу 27 октября, тогда ее видели в последний раз. URA.RU также рассказывало о том, как пермский таксист спас 89-летнего дедушку, который заблудился в собственном городе.