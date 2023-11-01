В Перми нашли 17-летнюю девушку, пропавшую в прошлом месяце

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Поиски пропавшего ребенка на Вторчермете. Екатеринбург
Спасатели нашли девушку живой Фото:

В Перми нашли 17-летнюю девушку, о местоположении которой не было известно с конца октября. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Девушка уже найдена. Жива», — сообщили в поисковом отряде.

Ранее «ЛизаАлерт» просили волонтеров и неравнодушных жителей города помочь в поиске пропавшей. Пермячка пропала еще в пятницу 27 октября, тогда ее видели в последний раз. URA.RU также рассказывало о том, как пермский таксист спас 89-летнего дедушку, который заблудился в собственном городе.

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В Перми нашли 17-летнюю девушку, о местоположении которой не было известно с конца октября. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Девушка уже найдена. Жива», — сообщили в поисковом отряде. Ранее «ЛизаАлерт» просили волонтеров и неравнодушных жителей города помочь в поиске пропавшей. Пермячка пропала еще в пятницу 27 октября, тогда ее видели в последний раз. URA.RU также рассказывало о том, как пермский таксист спас 89-летнего дедушку, который заблудился в собственном городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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