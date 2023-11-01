Песков: Путин не будет обсуждать с США дератификацию ДВЗЯИ 01 ноября 2023 в 18:00 Размер текста - 17 + Владимир Путин не планирует встреч с представителями США, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречи или контакты с представителями США перед принятием решения о дератификации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДВЗЯИ). Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин не планирует контактов с США перед решением насчет дератификации ДВЗЯИ», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что такие контакты не требуются. Государственная Дума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Законопроект был принят единогласно во втором и третьем чтениях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы российских фракций и большинство депутатов стали соавторами этого закона. Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречи или контакты с представителями США перед принятием решения о дератификации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДВЗЯИ). Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин не планирует контактов с США перед решением насчет дератификации ДВЗЯИ», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что такие контакты не требуются. Государственная Дума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Законопроект был принят единогласно во втором и третьем чтениях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы российских фракций и большинство депутатов стали соавторами этого закона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям