Песков: Путин не будет обсуждать с США дератификацию ДВЗЯИ

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречи или контакты с представителями США перед принятием решения о дератификации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДВЗЯИ). Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин не планирует контактов с США перед решением насчет дератификации ДВЗЯИ», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что такие контакты не требуются.
Государственная Дума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Законопроект был принят единогласно во втором и третьем чтениях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы российских фракций и большинство депутатов стали соавторами этого закона.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.