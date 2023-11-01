Песков: Путин не будет обсуждать с США дератификацию ДВЗЯИ

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Владимир Путин не планирует встреч с представителями США, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречи или контакты с представителями США перед принятием решения о дератификации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДВЗЯИ). Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин не планирует контактов с США перед решением насчет дератификации ДВЗЯИ», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что такие контакты не требуются.

Государственная Дума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Законопроект был принят единогласно во втором и третьем чтениях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы российских фракций и большинство депутатов стали соавторами этого закона.

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Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречи или контакты с представителями США перед принятием решения о дератификации Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДВЗЯИ). Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин не планирует контактов с США перед решением насчет дератификации ДВЗЯИ», — передает слова Пескова ТАСС. Он добавил, что такие контакты не требуются. Государственная Дума одобрила закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Законопроект был принят единогласно во втором и третьем чтениях. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, главы российских фракций и большинство депутатов стали соавторами этого закона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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