Мошенники от имени спикера Думы ХМАО Хохрякова «занялись» обращениями граждан

Мошенники создали несколько аккаунтов-клонов председателя Думы ХМАО Хохрякова

01 ноября 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Мошенники создали несколько аккаунтов-клонов председателя Думы ХМАО Хохрякова Фото: Алексей Андронов © URA.RU Мошенники изобрели новую схему и создали несколько аккаунтов-клонов председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова в Telegram, с которых пишут югорчанам. Спикер в своем официальном telegram-канале предупредил о злоумышленниках, которые сообщают о поступлении в работу обращений граждан и просят уточнить персональные данные. «В Telegram появился фейковый аккаунт, названный моим именем. С него неизвестные отправляют сообщения от моего имени. Мне известно о нескольких инцидентах. Злоумышленники сообщают гражданам о том, что их обращение было взято в работу и просят уточнить дополнительную информацию», — заявил Хохряков. Спикер заксобрания предупредил жителей округа, что такие сообщения следует блокировать, как и аккаунт, с которого они приходят. «Прошу не реагировать на фейковые сообщения в социальных сетях и мессенджерах и не сообщать свои контакты», — добавил политик. Ранее URA.RU писало о том, что глава депздрава ХМАО Добровольский потроллил мошенников. Он сравнил их с рыбками и опубликовал видео в своем личном аккаунте.

Мошенники изобрели новую схему и создали несколько аккаунтов-клонов председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова в Telegram, с которых пишут югорчанам. Спикер в своем официальном telegram-канале предупредил о злоумышленниках, которые сообщают о поступлении в работу обращений граждан и просят уточнить персональные данные. «В Telegram появился фейковый аккаунт, названный моим именем. С него неизвестные отправляют сообщения от моего имени. Мне известно о нескольких инцидентах. Злоумышленники сообщают гражданам о том, что их обращение было взято в работу и просят уточнить дополнительную информацию», — заявил Хохряков. Спикер заксобрания предупредил жителей округа, что такие сообщения следует блокировать, как и аккаунт, с которого они приходят. «Прошу не реагировать на фейковые сообщения в социальных сетях и мессенджерах и не сообщать свои контакты», — добавил политик. Ранее URA.RU писало о том, что глава депздрава ХМАО Добровольский потроллил мошенников. Он сравнил их с рыбками и опубликовал видео в своем личном аккаунте.