31 октября 2023

Мошенники от имени спикера Думы ХМАО Хохрякова «занялись» обращениями граждан

Мошенники создали несколько аккаунтов-клонов председателя Думы ХМАО Хохрякова
© Служба новостей «URA.RU»
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Координационный совет представительных органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО и Думы ХМАО. Сургут, хохряков борис
Мошенники создали несколько аккаунтов-клонов председателя Думы ХМАО Хохрякова Фото:

Мошенники изобрели новую схему и создали несколько аккаунтов-клонов председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова в Telegram, с которых пишут югорчанам. Спикер в своем официальном telegram-канале предупредил о злоумышленниках, которые сообщают о поступлении в работу обращений граждан и просят уточнить персональные данные.

«В Telegram появился фейковый аккаунт, названный моим именем. С него неизвестные отправляют сообщения от моего имени. Мне известно о нескольких инцидентах. Злоумышленники сообщают гражданам о том, что их обращение было взято в работу и просят уточнить дополнительную информацию», — заявил Хохряков.

Спикер заксобрания предупредил жителей округа, что такие сообщения следует блокировать, как и аккаунт, с которого они приходят. «Прошу не реагировать на фейковые сообщения в социальных сетях и мессенджерах и не сообщать свои контакты», — добавил политик.

Ранее URA.RU писало о том, что глава депздрава ХМАО Добровольский потроллил мошенников. Он сравнил их с рыбками и опубликовал видео в своем личном аккаунте.

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Мошенники изобрели новую схему и создали несколько аккаунтов-клонов председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова в Telegram, с которых пишут югорчанам. Спикер в своем официальном telegram-канале предупредил о злоумышленниках, которые сообщают о поступлении в работу обращений граждан и просят уточнить персональные данные. «В Telegram появился фейковый аккаунт, названный моим именем. С него неизвестные отправляют сообщения от моего имени. Мне известно о нескольких инцидентах. Злоумышленники сообщают гражданам о том, что их обращение было взято в работу и просят уточнить дополнительную информацию», — заявил Хохряков. Спикер заксобрания предупредил жителей округа, что такие сообщения следует блокировать, как и аккаунт, с которого они приходят. «Прошу не реагировать на фейковые сообщения в социальных сетях и мессенджерах и не сообщать свои контакты», — добавил политик. Ранее URA.RU писало о том, что глава депздрава ХМАО Добровольский потроллил мошенников. Он сравнил их с рыбками и опубликовал видео в своем личном аккаунте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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