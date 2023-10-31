Мошенники от имени спикера Думы ХМАО Хохрякова «занялись» обращениями граждан

Мошенники изобрели новую схему и создали несколько аккаунтов-клонов председателя Думы ХМАО Бориса Хохрякова в Telegram, с которых пишут югорчанам. Спикер в своем официальном telegram-канале предупредил о злоумышленниках, которые сообщают о поступлении в работу обращений граждан и просят уточнить персональные данные.
«В Telegram появился фейковый аккаунт, названный моим именем. С него неизвестные отправляют сообщения от моего имени. Мне известно о нескольких инцидентах. Злоумышленники сообщают гражданам о том, что их обращение было взято в работу и просят уточнить дополнительную информацию», — заявил Хохряков.
Спикер заксобрания предупредил жителей округа, что такие сообщения следует блокировать, как и аккаунт, с которого они приходят. «Прошу не реагировать на фейковые сообщения в социальных сетях и мессенджерах и не сообщать свои контакты», — добавил политик.
Ранее URA.RU писало о том, что глава депздрава ХМАО Добровольский потроллил мошенников. Он сравнил их с рыбками и опубликовал видео в своем личном аккаунте.
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