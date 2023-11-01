01 ноября 2023

Администрация Ленинского района Перми потратит миллион на перевозку чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Исполнитель контракта несет ответственность и расходы в случае возникновения ДТП Фото:

Администрация Ленинского района Перми объявила торги на оказание услуг по перевозке чиновников автомобилями классов «бизнес» и «эконом». На эти цели запланированы траты в размере миллиона рублей.

«Оказание транспортных услуг по перевозке должностных лиц администрации Ленинского района Перми в 2023—2024 годах по разовым заявкам заказчика. Автомобили легковые классов „бизнес“ и „эконом“. Начальная цена контракта — миллион рублей», — указано в техзадании, опубликованном в автоматизированной системе электронных торгов «Сбербанка».

В документе уточняется, что исполнитель контракта обязан обеспечить безопасность дорожного движения и техническую исправность автомобилей. Подрядчик также несет всю ответственность и расходы в случае ДТП.

Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобилями эконом и бизнес-классов объявило минимущества Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти 7,5 млн рублей

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Администрация Ленинского района Перми объявила торги на оказание услуг по перевозке чиновников автомобилями классов «бизнес» и «эконом». На эти цели запланированы траты в размере миллиона рублей. «Оказание транспортных услуг по перевозке должностных лиц администрации Ленинского района Перми в 2023—2024 годах по разовым заявкам заказчика. Автомобили легковые классов „бизнес“ и „эконом“. Начальная цена контракта — миллион рублей», — указано в техзадании, опубликованном в автоматизированной системе электронных торгов «Сбербанка». В документе уточняется, что исполнитель контракта обязан обеспечить безопасность дорожного движения и техническую исправность автомобилей. Подрядчик также несет всю ответственность и расходы в случае ДТП. Ранее URA.RU рассказывало, что конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров автомобилями эконом и бизнес-классов объявило минимущества Пермского края. Начальная и максимальная цена контракта составляет почти 7,5 млн рублей
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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