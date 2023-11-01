На пермских оборонных заводах не хватает около трех тысяч работников

В Пермском крае на предприятиях оборонно-промышленного комплекса работают десятки тысяч человек. Их количество за последнее время увеличилось, но остаются открытыми около трех тысяч вакансий. Об этом, как передает корреспондент URA.RU, сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства.
«Сегодня на заседании кабмина подняли вопрос о подготовке кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Губернатор вначале рассмотрения темы сообщил, что на пермских оборонных заводах не хватает еще около трех тысяч сотрудников», — передает корреспондент URA.RU.
На заседании кабмина министр образования края Раиса Кассина рассказала, что 55% выпускников пермских колледжей и техникумов пришли в 2023 году на работу на предприятия ОПК. Более 30% пока служат в армии, а некоторые продолжают обучение.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.