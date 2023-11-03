Челябинцы разработали концепцию жизни без отходов на поверхности земли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) нашли способ спрятать на глубину 100 метров под землю мусорные свалки и ядовитые отходы. Как сообщили в пресс-службе вуза, технология основана на двух запатентованных методах.

«Полигоны твердых бытовых отходов, шлаки горно-обогатительных комбинатов, хранилища твердых и жидких ядерных отходов следует убирать под землю, в бетонные бункеры на глубину до ста метров. Исследователи предложили технологию возведения подземных производственных корпусов объемом в один миллион куб метров», — сообщили в университете.

Разработка появилась на кафедре «Строительное производство и теория сооружений» Архитектурно-строительного института ЮУрГУ. Она превзошла международные аналоги по глубине в четыре раза. Заведующий учебной лабораторией Тагир Хафизов рассказал, что предложена идея, что техногенные отходы можно либо сразу перерабатывать, либо консервировать.

Принцип таков, что в выкопанном котловане устанавливается опалубка. Затем ставятся «рельсы», по которым бетонная стена растет вниз. Она гидроизолирована и сейсмически безопасна. Предложенный учеными комплекс основан также на концепции управления подземными отходами с функциями сортировки, сжигания, утилизации твердых коммунальных отходов. Ставить сооружение, отметил Хафизов, будет оптимальным возле свалки города с численностью от миллиона жителей.

Ученые построили в лаборатории экспериментальную установку, на которой провели серию исследований. Метод строится по принципу шахматной доски: в одном месте порода в ходе добычи полезных ископаемых изымается, отходы в ранее созданной шахте складируются. Первым делом технологию предложат горно-обогатительным комбинатам.

По «рельсам» стена бурет «расти» вниз Фото: пресс-служба Южно-Уральского госуниверситета