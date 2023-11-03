Жителей Челябинской области пугают бандой педофилов. Фото

Сообщение о банде педофилов с котятами в Челябинской области оказалось неправдой
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Заседание ЕГД. Екатеринбург, полиция, подполковник полиции, мвд россии
Сообщение о банде педофилов с котятами является старым фейком Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Слух о банде педофилов, которые заманивают детей котятами, оказался старым фейком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УМВД Челябинской области в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации.

Жители Челябинской области в социальных сетях начали массово рассылать ориентировку на педофилов, которые якобы разъезжают по стране и заманивают детей котятами. В том числе множество сообщений постят жители Челябинской области. Однако в УМВД региона сообщили, что эта информация является фейком, который распространяется как минимум с 2016 года. «Данное сообщение уже опровергали в 2016 году. Было установлено, что информация является фейком», — заявили в ведомстве.

Выяснилось, что данная «ориентировка» уже много лет распространяется в интернете во многих регионах России. О банде педофилов писали в Сыктывкаре, Воронеже, Тюмени и других городах. Кроме того, информацию неоднократно опровергали силовики в вышеупомянутых регионах.

Ранее URA.RU уже опровергало фейковые ориентировки. В социальных сетях распространялось сообщение о педофиле, который передвигается на Renault Duster. Выяснилось, что за преступника ошибочно выдают бизнесмена из Зеленограда. В полиции подтвердили, что мужчина не является правонарушителем.

Ориентировка из социальных сетей является старым фейком
Ориентировка из социальных сетей является старым фейком
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Слух о банде педофилов, которые заманивают детей котятами, оказался старым фейком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УМВД Челябинской области в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации. Жители Челябинской области в социальных сетях начали массово рассылать ориентировку на педофилов, которые якобы разъезжают по стране и заманивают детей котятами. В том числе множество сообщений постят жители Челябинской области. Однако в УМВД региона сообщили, что эта информация является фейком, который распространяется как минимум с 2016 года. «Данное сообщение уже опровергали в 2016 году. Было установлено, что информация является фейком», — заявили в ведомстве. Выяснилось, что данная «ориентировка» уже много лет распространяется в интернете во многих регионах России. О банде педофилов писали в Сыктывкаре, Воронеже, Тюмени и других городах. Кроме того, информацию неоднократно опровергали силовики в вышеупомянутых регионах. Ранее URA.RU уже опровергало фейковые ориентировки. В социальных сетях распространялось сообщение о педофиле, который передвигается на Renault Duster. Выяснилось, что за преступника ошибочно выдают бизнесмена из Зеленограда. В полиции подтвердили, что мужчина не является правонарушителем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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