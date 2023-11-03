Сообщение о банде педофилов с котятами в Челябинской области оказалось неправдой

Сообщение о банде педофилов с котятами является старым фейком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Опровержение фейковой информации

Слух о банде педофилов, которые заманивают детей котятами, оказался старым фейком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УМВД Челябинской области в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» по опровержению недостоверной информации.

Жители Челябинской области в социальных сетях начали массово рассылать ориентировку на педофилов, которые якобы разъезжают по стране и заманивают детей котятами. В том числе множество сообщений постят жители Челябинской области. Однако в УМВД региона сообщили, что эта информация является фейком, который распространяется как минимум с 2016 года. «Данное сообщение уже опровергали в 2016 году. Было установлено, что информация является фейком», — заявили в ведомстве.

Выяснилось, что данная «ориентировка» уже много лет распространяется в интернете во многих регионах России. О банде педофилов писали в Сыктывкаре, Воронеже, Тюмени и других городах. Кроме того, информацию неоднократно опровергали силовики в вышеупомянутых регионах.

Ранее URA.RU уже опровергало фейковые ориентировки. В социальных сетях распространялось сообщение о педофиле, который передвигается на Renault Duster. Выяснилось, что за преступника ошибочно выдают бизнесмена из Зеленограда. В полиции подтвердили, что мужчина не является правонарушителем.

Ориентировка из социальных сетей является старым фейком Фото: ВКонтакте «Инцидент Миасс» — https://vk.com/wall-101832399_871900