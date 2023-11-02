02 ноября 2023

В ХМАО сотрудники центра «Э» поймали банду, организовавшую незаконную миграцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора по делу в отношении Ерутина и Дейнека. Челябинск, арест, наручники, конвой
Предполагаемый лидер и шесть активных участников ОПГ задержаны Фото:

В Сургуте сотрудники Центра по противодействию экстремизму управления МВД по ХМАО задержаны участники этнической организованной преступной группировки. На сайте ведомства опубликована информация, что их подозревают в организации незаконной миграции.

«Предварительно установлено, что с января 2021 года по октябрь 2023 года семь жителей Сургута обеспечивали незаконное пребывание и трудоустройство мигрантов на территории Югры на основании заведомо поддельных документов. Предполагаемый лидер и шесть активных участников группы были задержаны. Возбуждены уголовные дела», — указано в публикации.

У членов группировки прошли обыски. Силовики изъяли 10 миллионов рублей, автомобили, средства связи, оргтехника и другие вещдоки. У одного из подозреваемых изъята банкнота с достоинством 5 000 рублей с признаками подделки. «Предполагаемый организатор преступной группы заключен под стражу, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о руководителе окружного управления по вопросам миграции, которую заподозрили в вымогательстве премий у подчиненной. По версии следствия, женщина требовала деньги за покровительство.

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В Сургуте сотрудники Центра по противодействию экстремизму управления МВД по ХМАО задержаны участники этнической организованной преступной группировки. На сайте ведомства опубликована информация, что их подозревают в организации незаконной миграции. «Предварительно установлено, что с января 2021 года по октябрь 2023 года семь жителей Сургута обеспечивали незаконное пребывание и трудоустройство мигрантов на территории Югры на основании заведомо поддельных документов. Предполагаемый лидер и шесть активных участников группы были задержаны. Возбуждены уголовные дела», — указано в публикации. У членов группировки прошли обыски. Силовики изъяли 10 миллионов рублей, автомобили, средства связи, оргтехника и другие вещдоки. У одного из подозреваемых изъята банкнота с достоинством 5 000 рублей с признаками подделки. «Предполагаемый организатор преступной группы заключен под стражу, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало о руководителе окружного управления по вопросам миграции, которую заподозрили в вымогательстве премий у подчиненной. По версии следствия, женщина требовала деньги за покровительство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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