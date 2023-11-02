В ХМАО сотрудники центра «Э» поймали банду, организовавшую незаконную миграцию

Предполагаемый лидер и шесть активных участников ОПГ задержаны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте сотрудники Центра по противодействию экстремизму управления МВД по ХМАО задержаны участники этнической организованной преступной группировки. На сайте ведомства опубликована информация, что их подозревают в организации незаконной миграции.

«Предварительно установлено, что с января 2021 года по октябрь 2023 года семь жителей Сургута обеспечивали незаконное пребывание и трудоустройство мигрантов на территории Югры на основании заведомо поддельных документов. Предполагаемый лидер и шесть активных участников группы были задержаны. Возбуждены уголовные дела», — указано в публикации.

У членов группировки прошли обыски. Силовики изъяли 10 миллионов рублей, автомобили, средства связи, оргтехника и другие вещдоки. У одного из подозреваемых изъята банкнота с достоинством 5 000 рублей с признаками подделки. «Предполагаемый организатор преступной группы заключен под стражу, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало о руководителе окружного управления по вопросам миграции, которую заподозрили в вымогательстве премий у подчиненной. По версии следствия, женщина требовала деньги за покровительство.