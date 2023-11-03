Захарова сравнила США с птицей из детского стишка

04 ноября 2023 в 03:00 Размер текста - 17 +

Мария Захарова ответила Карин Жан-Пьер на слова о помощи Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила поведение США с «Сорокой-белобокой» после заявления пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вашингтон сократит военную помощь Украине. Ироничное сравнение Захарова опубликовала у себя в Telegram. «Напоминает детскую игру «Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала», — написала Захарова. Сообщение опубликовано в ее telegram-канале . Ранее Карин Жан-Пьер во время брифинга сообщила журналистам, что США начало передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона. Это делается, чтобы растянуть возможности страны поддерживать Украину на максимально долгий срок. Захарова заявляла, что страхи Украины быть забытой Западом на фоне израильско-палестинского конфликта не оправдаются. Россия будет напоминать об Украине и преступлениях киевского режима, отметила Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила поведение США с «Сорокой-белобокой» после заявления пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что Вашингтон сократит военную помощь Украине. Ироничное сравнение Захарова опубликовала у себя в Telegram. «Напоминает детскую игру «Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала», — написала Захарова. Сообщение опубликовано в ее telegram-канале. Ранее Карин Жан-Пьер во время брифинга сообщила журналистам, что США начало передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона. Это делается, чтобы растянуть возможности страны поддерживать Украину на максимально долгий срок. Захарова заявляла, что страхи Украины быть забытой Западом на фоне израильско-палестинского конфликта не оправдаются. Россия будет напоминать об Украине и преступлениях киевского режима, отметила Захарова.