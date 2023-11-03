Пожар удалось ликвидировать меньше чем за два часа (архивное фото)
В ночь с 3 на 4 ноября в северной части Алапаевска (Свердловская область) на улице Папанинцев загорелся жилой дом. Пожар удалось ликвидировать меньше чем за два часа после сообщения о возгорании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.
«На площади 101 квадратных метров сгорели: кровля, перекрытие, домашнее имущество, повреждены: стены частного жилого дома, сгорели надворные постройки. Есть пострадавший», — говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении пожара приняли участие 4 пожарные машины и 16 огнеборцев.
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