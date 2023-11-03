03 ноября 2023

В свердловском городе сгорел жилой дом. Видео

В Алапаевске загорелся частный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар, огонь, горящий дом
Пожар удалось ликвидировать меньше чем за два часа (архивное фото) Фото:

В ночь с 3 на 4 ноября в северной части Алапаевска (Свердловская область) на улице Папанинцев загорелся жилой дом. Пожар удалось ликвидировать меньше чем за два часа после сообщения о возгорании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.

«На площади 101 квадратных метров сгорели: кровля, перекрытие, домашнее имущество, повреждены: стены частного жилого дома, сгорели надворные постройки. Есть пострадавший», — говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении пожара приняли участие 4 пожарные машины и 16 огнеборцев.

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В ночь с 3 на 4 ноября в северной части Алапаевска (Свердловская область) на улице Папанинцев загорелся жилой дом. Пожар удалось ликвидировать меньше чем за два часа после сообщения о возгорании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области. «На площади 101 квадратных метров сгорели: кровля, перекрытие, домашнее имущество, повреждены: стены частного жилого дома, сгорели надворные постройки. Есть пострадавший», — говорится в сообщении. Уточняется, что в тушении пожара приняли участие 4 пожарные машины и 16 огнеборцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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