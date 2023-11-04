Абрамченко рассказала, насколько в России вырастут цены на продовольствие

Абрамченко: рост цен на продовольствие не превысит уровень инфляции

04 ноября 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Рост цен на продовольствие к концу 2023 года не превысит уровень инфляции, заявила Виктория Абрамченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К концу 2023 года рост цен на продовольствие не превысит уровень инфляции. Об этом заявила заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. «Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию», — заявила Абрамченко. Она также добавила, что поставки российской свинины на китайский рынок могут начаться к середине 2024 года.

К концу 2023 года рост цен на продовольствие не превысит уровень инфляции. Об этом заявила заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. «Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию», — заявила Абрамченко. Она также добавила, что поставки российской свинины на китайский рынок могут начаться к середине 2024 года.