Абрамченко рассказала, насколько в России вырастут цены на продовольствие

Абрамченко: рост цен на продовольствие не превысит уровень инфляции
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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, абрамченко виктория
Рост цен на продовольствие к концу 2023 года не превысит уровень инфляции, заявила Виктория Абрамченко Фото:

К концу 2023 года рост цен на продовольствие не превысит уровень инфляции. Об этом заявила заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко.

«Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию», — заявила Абрамченко. Она также добавила, что поставки российской свинины на китайский рынок могут начаться к середине 2024 года.

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К концу 2023 года рост цен на продовольствие не превысит уровень инфляции. Об этом заявила заместитель председателя правительства России по вопросам сельского хозяйства, экологии и оборота недвижимости Виктория Абрамченко. «Рост цен на продовольствие в России по итогам 2023 года не превысит инфляцию», — заявила Абрамченко. Она также добавила, что поставки российской свинины на китайский рынок могут начаться к середине 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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