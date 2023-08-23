В Челябинской области подешевели огурцы и бытовая техника

КСП Челябинской области: овощи и бытовая техника к осени подешевели

За месяц огурцы подешевели на 21,5% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области за месяц подешевели овощи, в частности, огурцы, и бытовая техника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), причины связаны с поступлением свежего урожая и отсутствием ажиотажа в непродовольственных магазинах.

«В категории продовольствия мы обнаружили 65 позиций, показывающих снижение цены. Лидерами стали огурцы свежие, которые можно купить по 80,37 рубля за килограмм (снижение 21,5%)», — сообщили в КСП.

Также более доступным стал лук репчатый (продается по 57,65 рубля при снижении на 6,5%), маргарин, который реализуется по 236,79 рубля (минус 4%), грибы свежие (продажа идет по 321,82 рубля с падением цены на 3,4%), зелень свежая (стоимость 705,16 рубля, минус 3,3% за месяц).Аналитики отметили, что огурцы и маргарин не просто подешевели, но сделали это более ускоренными темпами, чем в других регионах УрФО.

Среди непродовольственных товаров дешевле стали стоит триммеры (продаются в среднем по 7951,09 рубля, падение составило 5,5%). Также в лидерах по снижению цен — миксеры и блендеры (продажа по 2060,8 рубля, минус 4,3%), электропылесосы и микроволновые печи. В рейтинге снижения есть лекарство нимесулид, 100 мг которого теперь обходится в 124,57 рубля за 10 таблеток (минус 4,1%). Всего в группе непродовольственных товаров стоимость снизилась у 117 позиций.

Специалисты КСП сравнили также цены на услуги. Больше всего стоимость упала у проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования. Билет в среднем обойдется в 457,26 рубля в расчете на 100 км пути (сокращение 2,2%). Также в тройке лидеров — поездка на отдых на Черное море, которая стала стоить 72997,65 рубля (минус 1,5%) и плата за пользование потребительским кредитом. В данной категории процентная ставка в стоимостном выражении упала на 2,4%.