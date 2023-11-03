Пермяки за несколько дней потеряли миллионы рублей по схеме «родственник в беде»

04 ноября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

На телефон пострадавших приходило сообщение, что родственник или знакомый задержан силовиками Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Перми осудили курьера банды мошенников, которые путем обмана выманили у жителей региона более пяти миллионов рублей. Для этого им потребовалось всего несколько дней. Преступники действовали по схеме «родственник в беде», рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. «Мошенники убеждали граждан, что могут за денежное вознаграждение решить вопрос об освобождении родственника, компенсировав якобы причиненный им вред. Люди, веденные в заблуждение, передавали курьеру денежные средства в размере от 100 тысяч до 2,5 миллиона рублей. За несколько дней октября прошлого года преступной группой было обмануто 16 жителей Перми и Краснокамска. Общая сумма ущерба — свыше пяти миллионов рублей», — указано на сайте ведомства. Фигуранта уголовного дела приговорили к заключению в колонии общего режима сроком на пять лет и шесть. Уголовные материалы в отношении других участников банды выделено в отдельное производство, их количество устанавливается, следствие продолжается.

В Перми осудили курьера банды мошенников, которые путем обмана выманили у жителей региона более пяти миллионов рублей. Для этого им потребовалось всего несколько дней. Преступники действовали по схеме «родственник в беде», рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. «Мошенники убеждали граждан, что могут за денежное вознаграждение решить вопрос об освобождении родственника, компенсировав якобы причиненный им вред. Люди, веденные в заблуждение, передавали курьеру денежные средства в размере от 100 тысяч до 2,5 миллиона рублей. За несколько дней октября прошлого года преступной группой было обмануто 16 жителей Перми и Краснокамска. Общая сумма ущерба — свыше пяти миллионов рублей», — указано на сайте ведомства. Фигуранта уголовного дела приговорили к заключению в колонии общего режима сроком на пять лет и шесть. Уголовные материалы в отношении других участников банды выделено в отдельное производство, их количество устанавливается, следствие продолжается.