03 ноября 2023

Пермяки за несколько дней потеряли миллионы рублей по схеме «родственник в беде»

© Служба новостей «URA.RU»
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На телефон пострадавших приходило сообщение, что родственник или знакомый задержан силовиками Фото:

В Перми осудили курьера банды мошенников, которые путем обмана выманили у жителей региона более пяти миллионов рублей. Для этого им потребовалось всего несколько дней. Преступники действовали по схеме «родственник в беде», рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Мошенники убеждали граждан, что могут за денежное вознаграждение решить вопрос об освобождении родственника, компенсировав якобы причиненный им вред. Люди, веденные в заблуждение, передавали курьеру денежные средства в размере от 100 тысяч до 2,5 миллиона рублей. За несколько дней октября прошлого года преступной группой было обмануто 16 жителей Перми и Краснокамска. Общая сумма ущерба — свыше пяти миллионов рублей», — указано на сайте ведомства.

Фигуранта уголовного дела приговорили к заключению в колонии общего режима сроком на пять лет и шесть. Уголовные материалы в отношении других участников банды выделено в отдельное производство, их количество устанавливается, следствие продолжается.

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В Перми осудили курьера банды мошенников, которые путем обмана выманили у жителей региона более пяти миллионов рублей. Для этого им потребовалось всего несколько дней. Преступники действовали по схеме «родственник в беде», рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. «Мошенники убеждали граждан, что могут за денежное вознаграждение решить вопрос об освобождении родственника, компенсировав якобы причиненный им вред. Люди, веденные в заблуждение, передавали курьеру денежные средства в размере от 100 тысяч до 2,5 миллиона рублей. За несколько дней октября прошлого года преступной группой было обмануто 16 жителей Перми и Краснокамска. Общая сумма ущерба — свыше пяти миллионов рублей», — указано на сайте ведомства. Фигуранта уголовного дела приговорили к заключению в колонии общего режима сроком на пять лет и шесть. Уголовные материалы в отношении других участников банды выделено в отдельное производство, их количество устанавливается, следствие продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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