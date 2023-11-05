Вооруженный мужчина с ребенком-заложником сдался в аэропорту Гамбурга

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Полиция Гамбурга задержала мужчину без сопротивления Фото:

Вооруженный мужчина, захвативший ребенка в заложники в аэропорту Гамбурга (ФРГ), сдался полиции. Об этом сообщает немецкая полиция.

«Ситуация с заложниками решена. Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью. Мужчина был задержан сотрудниками экстренных служб без сопротивления. Судя по всему, ребенок не пострадал», — написали сотрудники немецких правоохранительных органов в своем аккаунте в X (ранее Twitter).

Ранее в аэропорт Гамбурга проник мужчина. У него было оружие и ребенок, который находился в заложниках. Звучали выстрелы, терминалы воздушной гавани не работали.

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Вооруженный мужчина, захвативший ребенка в заложники в аэропорту Гамбурга (ФРГ), сдался полиции. Об этом сообщает немецкая полиция. «Ситуация с заложниками решена. Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью. Мужчина был задержан сотрудниками экстренных служб без сопротивления. Судя по всему, ребенок не пострадал», — написали сотрудники немецких правоохранительных органов в своем аккаунте в X (ранее Twitter). Ранее в аэропорт Гамбурга проник мужчина. У него было оружие и ребенок, который находился в заложниках. Звучали выстрелы, терминалы воздушной гавани не работали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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