Вооруженный мужчина с ребенком-заложником сдался в аэропорту Гамбурга

Полиция Гамбурга задержала мужчину без сопротивления
Вооруженный мужчина, захвативший ребенка в заложники в аэропорту Гамбурга (ФРГ), сдался полиции. Об этом сообщает немецкая полиция.
«Ситуация с заложниками решена. Подозреваемый вышел из машины вместе с дочерью. Мужчина был задержан сотрудниками экстренных служб без сопротивления. Судя по всему, ребенок не пострадал», — написали сотрудники немецких правоохранительных органов в своем аккаунте в X (ранее Twitter).
Ранее в аэропорт Гамбурга проник мужчина. У него было оружие и ребенок, который находился в заложниках. Звучали выстрелы, терминалы воздушной гавани не работали.
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