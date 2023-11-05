05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

В Перми волонтеры объявили срочный сбор на поиск 73-летнего мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер вышел из дома и пропал Фото:

В Перми в ночь на 6 ноября был организован срочный сбор на поиск 73-летнего мужчины. Об этом рассказали в прикамском волонтерском отряде.

«Срочный сбор в Перми. Пропал Абдирахимджан Садиков, 1950 года рождения, город Пермь», — передает отряд «ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте».

Пенсионер проживает в Дзержинском районе прикамской столицы. Днем 5 ноября он вышел из дома, с тех пор его местоположение неизвестно.

На вид пропавшему от 74 до 79 лет
На вид пропавшему от 74 до 79 лет
Фото:

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В Перми в ночь на 6 ноября был организован срочный сбор на поиск 73-летнего мужчины. Об этом рассказали в прикамском волонтерском отряде. «Срочный сбор в Перми. Пропал Абдирахимджан Садиков, 1950 года рождения, город Пермь», — передает отряд «ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте». Пенсионер проживает в Дзержинском районе прикамской столицы. Днем 5 ноября он вышел из дома, с тех пор его местоположение неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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