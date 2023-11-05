Пенсионер вышел из дома и пропал
В Перми в ночь на 6 ноября был организован срочный сбор на поиск 73-летнего мужчины. Об этом рассказали в прикамском волонтерском отряде.
«Срочный сбор в Перми. Пропал Абдирахимджан Садиков, 1950 года рождения, город Пермь», — передает отряд «ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте».
Пенсионер проживает в Дзержинском районе прикамской столицы. Днем 5 ноября он вышел из дома, с тех пор его местоположение неизвестно.
На вид пропавшему от 74 до 79 лет
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