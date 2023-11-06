В Екатеринбурге из-за проблем с самолетом задерживается рейс в ЯНАО

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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, аэропорт, авиакомпания ямал, самолет
В Екатеринбурге задержали самолет авиакомпании «Ямал», следующего в Ноябрьск Фото:

В Екатеринбурге на два часа задерживается самолет в Ноябрьск (ЯНАО). Об этом сообщили журналисты.

«Самолет из Екатеринбурга в Ноябрьск задерживается. Вылет перенесен уже на два часа. Пассажиры были на борту, когда их оповестили о проблемах с самолетом», — рассказали журналисты ноябрьского телевизионного агентства «Миг». Конкретные причины проблем с воздушным судном не уточняются.

Рейс авиакомпании «Ямал» должен был вылетать из аэропорта Кольцово в 12:30. Время отправления сначала перенесли на 40 минут, затем еще на час. Сейчас на онлайн-табло сказано, что самолет отправится в Ноябрьск в 15:05.

Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается.

Ранее в Салехарде задержали вылет авиарейса в Москву, борт из Тюмени должен был прибыть с опозданием, а также в Новом Уренгое на более позднее время перенесены вылеты в Тобольск и Самару. В пресс-службах аэропортов рассказали, что задержки рейсов были связаны с поздними прибытиями воздушных судов.

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В Екатеринбурге на два часа задерживается самолет в Ноябрьск (ЯНАО). Об этом сообщили журналисты. «Самолет из Екатеринбурга в Ноябрьск задерживается. Вылет перенесен уже на два часа. Пассажиры были на борту, когда их оповестили о проблемах с самолетом», — рассказали журналисты ноябрьского телевизионного агентства «Миг». Конкретные причины проблем с воздушным судном не уточняются. Рейс авиакомпании «Ямал» должен был вылетать из аэропорта Кольцово в 12:30. Время отправления сначала перенесли на 40 минут, затем еще на час. Сейчас на онлайн-табло сказано, что самолет отправится в Ноябрьск в 15:05. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается. Ранее в Салехарде задержали вылет авиарейса в Москву, борт из Тюмени должен был прибыть с опозданием, а также в Новом Уренгое на более позднее время перенесены вылеты в Тобольск и Самару. В пресс-службах аэропортов рассказали, что задержки рейсов были связаны с поздними прибытиями воздушных судов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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