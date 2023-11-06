В Екатеринбурге из-за проблем с самолетом задерживается рейс в ЯНАО

06 ноября 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге задержали самолет авиакомпании «Ямал», следующего в Ноябрьск Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на два часа задерживается самолет в Ноябрьск (ЯНАО). Об этом сообщили журналисты. «Самолет из Екатеринбурга в Ноябрьск задерживается. Вылет перенесен уже на два часа. Пассажиры были на борту, когда их оповестили о проблемах с самолетом», — рассказали журналисты ноябрьского телевизионного агентства «Миг». Конкретные причины проблем с воздушным судном не уточняются. Рейс авиакомпании «Ямал» должен был вылетать из аэропорта Кольцово в 12:30. Время отправления сначала перенесли на 40 минут, затем еще на час. Сейчас на онлайн-табло сказано, что самолет отправится в Ноябрьск в 15:05. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается. Ранее в Салехарде задержали вылет авиарейса в Москву, борт из Тюмени должен был прибыть с опозданием, а также в Новом Уренгое на более позднее время перенесены вылеты в Тобольск и Самару. В пресс-службах аэропортов рассказали, что задержки рейсов были связаны с поздними прибытиями воздушных судов.

В Екатеринбурге на два часа задерживается самолет в Ноябрьск (ЯНАО). Об этом сообщили журналисты. «Самолет из Екатеринбурга в Ноябрьск задерживается. Вылет перенесен уже на два часа. Пассажиры были на борту, когда их оповестили о проблемах с самолетом», — рассказали журналисты ноябрьского телевизионного агентства «Миг». Конкретные причины проблем с воздушным судном не уточняются. Рейс авиакомпании «Ямал» должен был вылетать из аэропорта Кольцово в 12:30. Время отправления сначала перенесли на 40 минут, затем еще на час. Сейчас на онлайн-табло сказано, что самолет отправится в Ноябрьск в 15:05. Агентство направило запрос в пресс-службу аэропорта. Ответ ожидается. Ранее в Салехарде задержали вылет авиарейса в Москву, борт из Тюмени должен был прибыть с опозданием, а также в Новом Уренгое на более позднее время перенесены вылеты в Тобольск и Самару. В пресс-службах аэропортов рассказали, что задержки рейсов были связаны с поздними прибытиями воздушных судов.