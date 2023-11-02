В аэропортах ЯНАО задерживаются вылеты в города России. Скрин

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В Салехарде и Новом Уренгое задерживаются вылеты самолетов Фото:

В Салехарде (ЯНАО) задерживается вылет авиарейса в Москву, борт из Тюмени ожидается с опозданием, в Новом Уренгое на более позднее время перенесены вылеты в Тобольск и Самару. Задержки авиарейсов связаны с поздними прибытиями воздушных судов, сообщили URA.RU в пресс-службах аэропортов.

«В Салехарде задерживается авиарейс до Москвы в связи с поздним прибытием. Самолет уже приземлился, вылет состоится в ближайшее время», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта. Кроме того, прибытие рейса из Тюмени ожидается с опозданием.

Авиарейс Самара-Тобольск-Новый Уренгой авиакомпании UVTaero прибудет в Новый Уренгой с опозданием. По предварительным данным, задержка составит около полутора часов, вылет состоится в 16:50 2 октября.

В Салехарде задерживается вылет рейса в Москву
В Салехарде задерживается вылет рейса в Москву
Фото:
Рейс Новый Уренгой — Тобольск — Самара задерживается
Рейс Новый Уренгой — Тобольск — Самара задерживается
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) задерживается вылет авиарейса в Москву, борт из Тюмени ожидается с опозданием, в Новом Уренгое на более позднее время перенесены вылеты в Тобольск и Самару. Задержки авиарейсов связаны с поздними прибытиями воздушных судов, сообщили URA.RU в пресс-службах аэропортов. «В Салехарде задерживается авиарейс до Москвы в связи с поздним прибытием. Самолет уже приземлился, вылет состоится в ближайшее время», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта. Кроме того, прибытие рейса из Тюмени ожидается с опозданием. Авиарейс Самара-Тобольск-Новый Уренгой авиакомпании UVTaero прибудет в Новый Уренгой с опозданием. По предварительным данным, задержка составит около полутора часов, вылет состоится в 16:50 2 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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