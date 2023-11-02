В аэропортах ЯНАО задерживаются вылеты в города России. Скрин

02 ноября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

В Салехарде и Новом Уренгое задерживаются вылеты самолетов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) задерживается вылет авиарейса в Москву, борт из Тюмени ожидается с опозданием, в Новом Уренгое на более позднее время перенесены вылеты в Тобольск и Самару. Задержки авиарейсов связаны с поздними прибытиями воздушных судов, сообщили URA.RU в пресс-службах аэропортов. «В Салехарде задерживается авиарейс до Москвы в связи с поздним прибытием. Самолет уже приземлился, вылет состоится в ближайшее время», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта. Кроме того, прибытие рейса из Тюмени ожидается с опозданием. Авиарейс Самара-Тобольск-Новый Уренгой авиакомпании UVTaero прибудет в Новый Уренгой с опозданием. По предварительным данным, задержка составит около полутора часов, вылет состоится в 16:50 2 октября. В Салехарде задерживается вылет рейса в Москву Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Салехард — http://airshd.ru/raspisanie/onlajn-tablo Рейс Новый Уренгой — Тобольск — Самара задерживается Фото: скрин онлайн-табло аэропорта Новый Уренгой — https://nux.aero/board/

В Салехарде (ЯНАО) задерживается вылет авиарейса в Москву, борт из Тюмени ожидается с опозданием, в Новом Уренгое на более позднее время перенесены вылеты в Тобольск и Самару. Задержки авиарейсов связаны с поздними прибытиями воздушных судов, сообщили URA.RU в пресс-службах аэропортов. «В Салехарде задерживается авиарейс до Москвы в связи с поздним прибытием. Самолет уже приземлился, вылет состоится в ближайшее время», — сообщили корреспонденту агентства в справочной службе аэропорта. Кроме того, прибытие рейса из Тюмени ожидается с опозданием. Авиарейс Самара-Тобольск-Новый Уренгой авиакомпании UVTaero прибудет в Новый Уренгой с опозданием. По предварительным данным, задержка составит около полутора часов, вылет состоится в 16:50 2 октября.