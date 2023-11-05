В Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли труп. Фото

06 ноября 2023 в 19:26 Размер текста - 17 +

Тело мужчины обнаружили днем 6 ноября Фото: Георгий Бергал © URA.RU На улице Московская, 55 в Екатеринбурге нашли труп мужчины. Информация об этом появилась в соцсетях. «Видимо, упал с балкона. На месте работали полицейские», — сообщают очевидцы в telegram-канале «E1.RU | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Также запрос был направлен в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Инцидент произошел на улице Московская, 55 Фото: telegram-канал «E1.RU | Новости Екатеринбурга» Обновлено 19:54 (17:54 МСК).



В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментария воздержались.

На улице Московская, 55 в Екатеринбурге нашли труп мужчины. Информация об этом появилась в соцсетях. «Видимо, упал с балкона. На месте работали полицейские», — сообщают очевидцы в telegram-канале «E1.RU | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Также запрос был направлен в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено 19:54 (17:54 МСК). В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментария воздержались.