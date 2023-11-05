05 ноября 2023

В Екатеринбурге под окнами многоэтажки нашли труп. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, полиция, полицийские, лента для ограждения
Тело мужчины обнаружили днем 6 ноября Фото:

На улице Московская, 55 в Екатеринбурге нашли труп мужчины. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Видимо, упал с балкона. На месте работали полицейские», — сообщают очевидцы в telegram-канале «E1.RU | Новости Екатеринбурга».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Также запрос был направлен в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Инцидент произошел на улице Московская, 55
Инцидент произошел на улице Московская, 55
Фото:

Обновлено 19:54 (17:54 МСК).

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментария воздержались.

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На улице Московская, 55 в Екатеринбурге нашли труп мужчины. Информация об этом появилась в соцсетях. «Видимо, упал с балкона. На месте работали полицейские», — сообщают очевидцы в telegram-канале «E1.RU | Новости Екатеринбурга». Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Также запрос был направлен в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено 19:54 (17:54 МСК). В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментария воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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