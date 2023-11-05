Тело мужчины обнаружили днем 6 ноября
На улице Московская, 55 в Екатеринбурге нашли труп мужчины. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Видимо, упал с балкона. На месте работали полицейские», — сообщают очевидцы в telegram-канале «E1.RU | Новости Екатеринбурга».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в УМВД по Екатеринбургу. Также запрос был направлен в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
Инцидент произошел на улице Московская, 55
Обновлено 19:54 (17:54 МСК).
В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области от комментария воздержались.
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