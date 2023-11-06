06 ноября 2023
05 ноября 2023

В Челябинске состоялись первые в регионе соревнования по фиджитал дзюдо. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие объектов Фестиваля студенческого спорта. Екатеринбург, борьба, прием, дзюдо, единоборства, дзюдоисты
В Челябинской области провели первые соревнования по фиджитал дзюдо Фото:

Первые в Челябинской области соревнования по модному спортивному направлению, фиджитал дзюдо, провели в Челябинске клуб дзюдо Дениса Ярцева и федерация дзюдо региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), новый вид спорта сочетает схватки на татами и видеоигры в жанре файтинг.

«Сначала представители команд из клубов Челябинска и Магнитогорска боролись друг с другом, а затем продолжали поединок в виртуальном пространстве. Атлеты брали в руки джойстики и выясняли, кто сильнее, сражаясь в компьютерную игрушку Tekken 8. Центр дзюдо Дениса Ярцева привлек в качестве партнера челябинский киберспортивный клуб „Cyber Octagon“», — рассказали в пресс-службе ЧЭМК.

Как отметила детский психолог, кандидат наук Галина Матушкина, в каждой российской семье родители гадают, как оторвать детей от гаджетов с компьютерными играми. Прямые ограничения не работают, даже если ребенку предлагается альтернативный вариант физического развития. По мнению психолога, действовать надо тоньше, не отвергая виртуальные развлечения совсем, а аккуратно соединяя их с реальным спортом.

Школа дзюдо Ярцева построена с нуля при помощи инвесторов из ЧЭМК и открыта в 2022 году. Здесь есть три просторных борцовских зала, тренировочный комплекс с современными и новыми тренажерами, большие раздевалки и удобная комната ожидания, где родители через мониторы смотрят, как тренируются их дети.

За соревнованиями по фиджитал дзюдо также наблюдали президент областной федерации дзюдо, первый вице-губернатор Виктор Мамин и координатор спортпроектов партии «Единая Россия», депутат гордумы Челябинска Денис Лапотышкин.

«Ребята придумали очень нужное для воспитания подрастающего поколения в духе здорового образа жизни дело. Желаю центру Дениса Ярцева всяческой удачи. Областная федерация дзюдо рада будет оказать развитию направления „фиджитал“ всяческую поддержку», — заявил Мамин.

Сначала представители команд из клубов Челябинска и Магнитогорска боролись друг с другом
Сначала представители команд из клубов Челябинска и Магнитогорска боролись друг с другом
Затем продолжали поединок в виртуальном пространстве
Затем продолжали поединок в виртуальном пространстве
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Первые в Челябинской области соревнования по модному спортивному направлению, фиджитал дзюдо, провели в Челябинске клуб дзюдо Дениса Ярцева и федерация дзюдо региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), новый вид спорта сочетает схватки на татами и видеоигры в жанре файтинг. «Сначала представители команд из клубов Челябинска и Магнитогорска боролись друг с другом, а затем продолжали поединок в виртуальном пространстве. Атлеты брали в руки джойстики и выясняли, кто сильнее, сражаясь в компьютерную игрушку Tekken 8. Центр дзюдо Дениса Ярцева привлек в качестве партнера челябинский киберспортивный клуб „Cyber Octagon“», — рассказали в пресс-службе ЧЭМК. Как отметила детский психолог, кандидат наук Галина Матушкина, в каждой российской семье родители гадают, как оторвать детей от гаджетов с компьютерными играми. Прямые ограничения не работают, даже если ребенку предлагается альтернативный вариант физического развития. По мнению психолога, действовать надо тоньше, не отвергая виртуальные развлечения совсем, а аккуратно соединяя их с реальным спортом. Школа дзюдо Ярцева построена с нуля при помощи инвесторов из ЧЭМК и открыта в 2022 году. Здесь есть три просторных борцовских зала, тренировочный комплекс с современными и новыми тренажерами, большие раздевалки и удобная комната ожидания, где родители через мониторы смотрят, как тренируются их дети. За соревнованиями по фиджитал дзюдо также наблюдали президент областной федерации дзюдо, первый вице-губернатор Виктор Мамин и координатор спортпроектов партии «Единая Россия», депутат гордумы Челябинска Денис Лапотышкин. «Ребята придумали очень нужное для воспитания подрастающего поколения в духе здорового образа жизни дело. Желаю центру Дениса Ярцева всяческой удачи. Областная федерация дзюдо рада будет оказать развитию направления „фиджитал“ всяческую поддержку», — заявил Мамин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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