В Златоусте задержали мужчину, который убил и сжег свою супругу

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту убийсвта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) сотрудники полиции установили и задержали местного жителя, который в мае убил свою супругу, а после сжег ее тело, чтобы избавиться от улик. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сейчас он находится в изоляторе.

«Полицейские Златоуста задержали 42-летнего местного жителя. Он подозревается в убийстве собственной жены. На сегодняшний день он водворен в изолятор временного содержания по статье 91 УПК РФ. Ведется следствие», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка

Там отметили, что изначально по обгоревшему трупу установили лишь предположительный возраст женщины. Личность установить не удалось. Несмотря на это, по другим признакам стало понятно, что это было убийство. Началось расследование, которое и вывело оперативников на мужа.

Выяснилось, что в ходе семейной ссоры он убил свою супругу. А чтобы избавиться от улик — вывез ее на кладбище и поджег тело. Детям и родственникам же мужчина говорил, что мать и супруга уехала в другой город на заработки.