Губернатор ХМАО напомнила подчиненному основы законодательства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова уличила в некомпетентности директора департамента дорожного хозяйства Александра Лебедева. Чиновник позволил транспортным компаниям игнорировать условия контракта на пассажирские перевозки, из-за чего страдают люди. На встрече с жителями Березовского района выяснилось, что перевозчик закупил автобусы на метане, при этом не учел, что потребуется время на дозаправку.

«Перевозчик должен все подобные решения согласовывать с заказчиком. Вернитесь к контрактам. Не только по этому решению, по всем перевозчикам — вернитесь к контракту», — потребовала губернатор.

Перевозчик «Белоярскавтотранс» вынужден заправлять автобусы в Перегребном. Ради пополнения топлива теперь приходится высаживать пассажиров на целый час, чего нет в расписании. По словам Лебедева, ранее с перевозчиком не было проблем, но потом он самостоятельно решил модернизировать автопарк, без согласования с заказчиком — департаментом дорожного хозяйства округа. Комарова сначала отметила, что инфраструктура не готова к переходу на более экологичное и экономичное топливо, а затем напомнила Лебедеву основы законодательства.

Ранее URA.RU писало, что Комарова уличила в обмане коммунальщиков Березовского района. На встрече в новой котельной ей рассказали, что в домах стало теплее, а в ходе встречи с жителями выяснилось, что из-за тестового запуска целый микрорайон остался без отопления в морозы.