08 ноября 2023

Власти Перми планируют покрыть дефицит бюджета за счет кредита в 1,5 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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К марту прогнозируемый дефицит пермской казны приблизился к максимально возможному показателю в 10% Фото:

Администрация Перми планирует открыть кредитную линию для покрытия дефицита городского бюджета. Общая сумма средств — 1,5 млрд рублей. На портале ЕИС «Закупки» опубликован соответствущий аукцион.

«Объект торга: оказание финансовой услуги по предоставлению бюджету города Перми кредита в виде возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита», — указано в описании. На портале размещены две закупки на 700 и 800 млн рублей.

Максимальная сумма процентов по кредиту может превысить 20 млн рублей. Объем привлекаемых средств определяли исходя из ожидаемой оценки исполнения бюджета Перми до конца 2023 года. В мэрии подчеркивали, дефицит связан с ростом расходов капитального характера, в том числе — с подготовкой, организацией и проведением мероприятий к 300-летию прикамской столицы.

В конце сентября министр финансов Пермского края Екатерина Тхор выступила с заявлением, что госдолг региона к 1 января 2027 года вырастет до 83 млрд рублей. Власти планируют брать кредиты, чтобы погасить дефицит.

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Администрация Перми планирует открыть кредитную линию для покрытия дефицита городского бюджета. Общая сумма средств — 1,5 млрд рублей. На портале ЕИС «Закупки» опубликован соответствущий аукцион. «Объект торга: оказание финансовой услуги по предоставлению бюджету города Перми кредита в виде возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита», — указано в описании. На портале размещены две закупки на 700 и 800 млн рублей. Максимальная сумма процентов по кредиту может превысить 20 млн рублей. Объем привлекаемых средств определяли исходя из ожидаемой оценки исполнения бюджета Перми до конца 2023 года. В мэрии подчеркивали, дефицит связан с ростом расходов капитального характера, в том числе — с подготовкой, организацией и проведением мероприятий к 300-летию прикамской столицы. В конце сентября министр финансов Пермского края Екатерина Тхор выступила с заявлением, что госдолг региона к 1 января 2027 года вырастет до 83 млрд рублей. Власти планируют брать кредиты, чтобы погасить дефицит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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