Власти Перми планируют покрыть дефицит бюджета за счет кредита в 1,5 млрд рублей

09 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

К марту прогнозируемый дефицит пермской казны приблизился к максимально возможному показателю в 10% Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрация Перми планирует открыть кредитную линию для покрытия дефицита городского бюджета. Общая сумма средств — 1,5 млрд рублей. На портале ЕИС «Закупки» опубликован соответствущий аукцион. «Объект торга: оказание финансовой услуги по предоставлению бюджету города Перми кредита в виде возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита», — указано в описании. На портале размещены две закупки на 700 и 800 млн рублей. Максимальная сумма процентов по кредиту может превысить 20 млн рублей. Объем привлекаемых средств определяли исходя из ожидаемой оценки исполнения бюджета Перми до конца 2023 года. В мэрии подчеркивали, дефицит связан с ростом расходов капитального характера, в том числе — с подготовкой, организацией и проведением мероприятий к 300-летию прикамской столицы. В конце сентября министр финансов Пермского края Екатерина Тхор выступила с заявлением, что госдолг региона к 1 января 2027 года вырастет до 83 млрд рублей. Власти планируют брать кредиты, чтобы погасить дефицит.

Администрация Перми планирует открыть кредитную линию для покрытия дефицита городского бюджета. Общая сумма средств — 1,5 млрд рублей. На портале ЕИС «Закупки» опубликован соответствущий аукцион. «Объект торга: оказание финансовой услуги по предоставлению бюджету города Перми кредита в виде возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита», — указано в описании. На портале размещены две закупки на 700 и 800 млн рублей. Максимальная сумма процентов по кредиту может превысить 20 млн рублей. Объем привлекаемых средств определяли исходя из ожидаемой оценки исполнения бюджета Перми до конца 2023 года. В мэрии подчеркивали, дефицит связан с ростом расходов капитального характера, в том числе — с подготовкой, организацией и проведением мероприятий к 300-летию прикамской столицы. В конце сентября министр финансов Пермского края Екатерина Тхор выступила с заявлением, что госдолг региона к 1 января 2027 года вырастет до 83 млрд рублей. Власти планируют брать кредиты, чтобы погасить дефицит.