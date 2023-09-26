Пермские власти готовятся брать кредиты и увеличивать госдолг

27 сентября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Екатерина Тхор заверила, что власти будут предпринимать все возможное для минимизации долга Фото: Сергей Русанов © URA.RU Государственный долг Пермского края к 1 января 2027 года вырастет до 83 млрд рублей или 42% от объема собственных доходов бюджета. Об этом на заседании правительства региона заявила министр финансов Екатерина Тхор. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Презентуя проект бюджета региона на 2024—2026 годы, Тхор сообщила, что он будет дефицитным, а для погашения дефицита власти будут брать кредиты. «Государственный долг сохранится на безопасном уровне, он ниже предельно возможного по Бюджетному кодексу», — заявила Тхор. На 1 января 2025 госдолг Прикамья составит 57 млрд. Это 32,5% от объема собственных доходов. Бюджет на 2024—2026 годы будет дефицитным. В 2024 году он составит 23,3 млрд рублей (12% от собственных доходов), в 2025 году он снизится до 7,7% (16,6 млрд), в 2026 году — до 5,5% (10,9 млрд рублей). В качестве источников погашения дефицита власти рассчитывают на кредиты — в первую очередь, бюджетные и инфраструктурные. Доходы бюджета в 2024 году составят 207,4 млрд рублей, в 2025 году — 213,8 млрд рублей, в 2026 году — 211,5 млрд рублей. На собственные доходы приходится порядка 80%. Поступления по налогу на прибыль в 2024 году планируются в размере 77 млрд рублей, по НДФЛ — 50 млрд рублей. Расходы на каждый год планируются в размере порядка 230 млрд рублей (в 2024 году — 230,8 млрд рублей). Они носят программный характер. В расходной части предусмотрено выполнение «майских указов» президента, а также индексация мер соцподдержки и зарплат бюджетников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственный долг Пермского края к 1 января 2027 года вырастет до 83 млрд рублей или 42% от объема собственных доходов бюджета. Об этом на заседании правительства региона заявила министр финансов Екатерина Тхор. Трансляция заседания проходила в группе «Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Презентуя проект бюджета региона на 2024—2026 годы, Тхор сообщила, что он будет дефицитным, а для погашения дефицита власти будут брать кредиты. «Государственный долг сохранится на безопасном уровне, он ниже предельно возможного по Бюджетному кодексу», — заявила Тхор. На 1 января 2025 госдолг Прикамья составит 57 млрд. Это 32,5% от объема собственных доходов. Бюджет на 2024—2026 годы будет дефицитным. В 2024 году он составит 23,3 млрд рублей (12% от собственных доходов), в 2025 году он снизится до 7,7% (16,6 млрд), в 2026 году — до 5,5% (10,9 млрд рублей). В качестве источников погашения дефицита власти рассчитывают на кредиты — в первую очередь, бюджетные и инфраструктурные. Доходы бюджета в 2024 году составят 207,4 млрд рублей, в 2025 году — 213,8 млрд рублей, в 2026 году — 211,5 млрд рублей. На собственные доходы приходится порядка 80%. Поступления по налогу на прибыль в 2024 году планируются в размере 77 млрд рублей, по НДФЛ — 50 млрд рублей. Расходы на каждый год планируются в размере порядка 230 млрд рублей (в 2024 году — 230,8 млрд рублей). Они носят программный характер. В расходной части предусмотрено выполнение «майских указов» президента, а также индексация мер соцподдержки и зарплат бюджетников.