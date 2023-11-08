В центре Перми приостановили строительство элитного ЖК

09 ноября 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

Суд посчитал, что ЖК нарушает нормы пожарной безопасности Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми суд приостановил строительство клубного дома «Строганов» на улице Пермской, 86. Застройщику запретили продолжать работы по возведению жилого комплекса, а региональному отделению Росреестра — регистрировать сделки на покупку и продажу квартир. «Суд наложил обеспечительные меры на строящийся жилой дом бизнес-класса „Строганов“ по улице Пермской, 86. Его девелоперу, ООО СЗ „Пермская“, запретили проводить любые строительные и иные работы на земельном участке под объектом», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы Арбитражного суда Пермского края. Причиной стали исковые заявления от девелопера соседнего здания — фонда ДЗАТИ. Фонд должен был возводить на участке по улице Пермской, 84 бизнес-центр, но разрешение отозвали. Застройщик посчитал это незаконным и стал оспаривать решение краевого минимущества в суде. Также фонд подал иск к ООО СЗ «Пермская», чтобы оно внесло изменения в свой проект жилого комплекса, так как он нарушает нормы пожарной безопасности. Суд посчитал замечания фонда объективными.

В Перми суд приостановил строительство клубного дома «Строганов» на улице Пермской, 86. Застройщику запретили продолжать работы по возведению жилого комплекса, а региональному отделению Росреестра — регистрировать сделки на покупку и продажу квартир. «Суд наложил обеспечительные меры на строящийся жилой дом бизнес-класса „Строганов“ по улице Пермской, 86. Его девелоперу, ООО СЗ „Пермская“, запретили проводить любые строительные и иные работы на земельном участке под объектом», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы Арбитражного суда Пермского края. Причиной стали исковые заявления от девелопера соседнего здания — фонда ДЗАТИ. Фонд должен был возводить на участке по улице Пермской, 84 бизнес-центр, но разрешение отозвали. Застройщик посчитал это незаконным и стал оспаривать решение краевого минимущества в суде. Также фонд подал иск к ООО СЗ «Пермская», чтобы оно внесло изменения в свой проект жилого комплекса, так как он нарушает нормы пожарной безопасности. Суд посчитал замечания фонда объективными.