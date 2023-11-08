08 ноября 2023

В центре Перми приостановили строительство элитного ЖК

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, строитель в каске, строительство, стройка, кирпич
Суд посчитал, что ЖК нарушает нормы пожарной безопасности Фото:

В Перми суд приостановил строительство клубного дома «Строганов» на улице Пермской, 86. Застройщику запретили продолжать работы по возведению жилого комплекса, а региональному отделению Росреестра — регистрировать сделки на покупку и продажу квартир.

«Суд наложил обеспечительные меры на строящийся жилой дом бизнес-класса „Строганов“ по улице Пермской, 86. Его девелоперу, ООО СЗ „Пермская“, запретили проводить любые строительные и иные работы на земельном участке под объектом», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы Арбитражного суда Пермского края.

Причиной стали исковые заявления от девелопера соседнего здания — фонда ДЗАТИ. Фонд должен был возводить на участке по улице Пермской, 84 бизнес-центр, но разрешение отозвали. Застройщик посчитал это незаконным и стал оспаривать решение краевого минимущества в суде. Также фонд подал иск к ООО СЗ «Пермская», чтобы оно внесло изменения в свой проект жилого комплекса, так как он нарушает нормы пожарной безопасности. Суд посчитал замечания фонда объективными.

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В Перми суд приостановил строительство клубного дома «Строганов» на улице Пермской, 86. Застройщику запретили продолжать работы по возведению жилого комплекса, а региональному отделению Росреестра — регистрировать сделки на покупку и продажу квартир. «Суд наложил обеспечительные меры на строящийся жилой дом бизнес-класса „Строганов“ по улице Пермской, 86. Его девелоперу, ООО СЗ „Пермская“, запретили проводить любые строительные и иные работы на земельном участке под объектом», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документы Арбитражного суда Пермского края. Причиной стали исковые заявления от девелопера соседнего здания — фонда ДЗАТИ. Фонд должен был возводить на участке по улице Пермской, 84 бизнес-центр, но разрешение отозвали. Застройщик посчитал это незаконным и стал оспаривать решение краевого минимущества в суде. Также фонд подал иск к ООО СЗ «Пермская», чтобы оно внесло изменения в свой проект жилого комплекса, так как он нарушает нормы пожарной безопасности. Суд посчитал замечания фонда объективными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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