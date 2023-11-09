В Дзержинском районе Перми возле кинотеатра «Темп» горожане заметили освежеванную тушу козла. Видеозапись с места событий местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Пермь Новости» в соцсети «ВКонтакте».
«Кинотеатр „Темп“. Возле магазина разделывают козу. Людям противно, воняет козлятиной. Неизвестно, что они из этого мяса делают. Не стыдясь, делают это при детях и взрослых», — написал автор видеозаписи.
Пользователи соцсети отреагировали на произошедшее с иронией. «Привыкаем к новым реалиям, господа», — написал Сергей Гилев. «Вопрос: а кто-то будет подходить к мужикам с ножами и сомнительной моральной ориентацией, и говорить, что они неправильно козлов режут», — задумался Дмитрий Главатских.
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