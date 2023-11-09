В Перми возле кинотеатра освежевали тушу козла. Видео

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Виды Екатеринбурга, улица краснофлотцев1, кинотеатр заря, неоклассицизм
Инцидент произошел рядом с кинотеатром «Темп» в Перми Фото:

В Дзержинском районе Перми возле кинотеатра «Темп» горожане заметили освежеванную тушу козла. Видеозапись с места событий местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Пермь Новости» в соцсети «ВКонтакте».

«Кинотеатр „Темп“. Возле магазина разделывают козу. Людям противно, воняет козлятиной. Неизвестно, что они из этого мяса делают. Не стыдясь, делают это при детях и взрослых», — написал автор видеозаписи.

Пользователи соцсети отреагировали на произошедшее с иронией. «Привыкаем к новым реалиям, господа», — написал Сергей Гилев. «Вопрос: а кто-то будет подходить к мужикам с ножами и сомнительной моральной ориентацией, и говорить, что они неправильно козлов режут», — задумался Дмитрий Главатских.

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В Дзержинском районе Перми возле кинотеатра «Темп» горожане заметили освежеванную тушу козла. Видеозапись с места событий местные жители опубликовали в сообществе «ЧП Пермь Новости» в соцсети «ВКонтакте». «Кинотеатр „Темп“. Возле магазина разделывают козу. Людям противно, воняет козлятиной. Неизвестно, что они из этого мяса делают. Не стыдясь, делают это при детях и взрослых», — написал автор видеозаписи. Пользователи соцсети отреагировали на произошедшее с иронией. «Привыкаем к новым реалиям, господа», — написал Сергей Гилев. «Вопрос: а кто-то будет подходить к мужикам с ножами и сомнительной моральной ориентацией, и говорить, что они неправильно козлов режут», — задумался Дмитрий Главатских.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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