Власти ХМАО могут лишиться важного тюменского подрядчика

Тюменская ФНС банкротит компанию, которая обслуживала инженерные сети в ХМАО

10 ноября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

ООО «Теплоинжиниринг» выиграла несколько контрактов на обслуживание котельных и трубопроводов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Муниципальные власти ХМАО рискуют остаться без тюменского подрядчика, который обслуживал сети теплоснабжения и водопровод в поселках округа. ООО «Теплоинжиниринг» стало ответчиком по делу о банкротстве, информация об этом размещена в электронной картотеке арбитражных дел. «Дело №А70-23579/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Теплоинжиниринг“, офис которой находится в центре Тюмени. Сумма иска не озвучивается, заявление зарегистрировано, но еще не поступило в работу», — сообщает портал. По данным системы СБИС, «Теплоинжиниринг» работает с 2013 года. За последние два года компания выиграла и исполнила несколько контрактов по обслуживанию инженерных сетей в ХМАО. В настоящий момент у компании имеется исполнительный лист о взыскании 4,8 млн рублей. СБИС также сообщает, что «Теплоинжиниринг» демонстрирует почти нулевую рентабельность, а долги в балансе предприятия превышают 70%. Ранее URA.RU рассказало о самых громких банкротных исках года. Среди фигурантов списка — застройщики, поставщики продуктов и подразделения крупных холдингов.

Муниципальные власти ХМАО рискуют остаться без тюменского подрядчика, который обслуживал сети теплоснабжения и водопровод в поселках округа. ООО «Теплоинжиниринг» стало ответчиком по делу о банкротстве, информация об этом размещена в электронной картотеке арбитражных дел. «Дело №А70-23579/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Теплоинжиниринг“, офис которой находится в центре Тюмени. Сумма иска не озвучивается, заявление зарегистрировано, но еще не поступило в работу», — сообщает портал. По данным системы СБИС, «Теплоинжиниринг» работает с 2013 года. За последние два года компания выиграла и исполнила несколько контрактов по обслуживанию инженерных сетей в ХМАО. В настоящий момент у компании имеется исполнительный лист о взыскании 4,8 млн рублей. СБИС также сообщает, что «Теплоинжиниринг» демонстрирует почти нулевую рентабельность, а долги в балансе предприятия превышают 70%. Ранее URA.RU рассказало о самых громких банкротных исках года. Среди фигурантов списка — застройщики, поставщики продуктов и подразделения крупных холдингов.