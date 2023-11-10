Власти ХМАО могут лишиться важного тюменского подрядчика

Тюменская ФНС банкротит компанию, которая обслуживала инженерные сети в ХМАО
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Пресс-конференция по банкротству, ИНТЕРФАКС. Екатеринбург, банкротство, неплатежеспособность
ООО «Теплоинжиниринг» выиграла несколько контрактов на обслуживание котельных и трубопроводов Фото:

Муниципальные власти ХМАО рискуют остаться без тюменского подрядчика, который обслуживал сети теплоснабжения и водопровод в поселках округа. ООО «Теплоинжиниринг» стало ответчиком по делу о банкротстве, информация об этом размещена в электронной картотеке арбитражных дел.

«Дело №А70-23579/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Теплоинжиниринг“, офис которой находится в центре Тюмени. Сумма иска не озвучивается, заявление зарегистрировано, но еще не поступило в работу», — сообщает портал.

По данным системы СБИС, «Теплоинжиниринг» работает с 2013 года. За последние два года компания выиграла и исполнила несколько контрактов по обслуживанию инженерных сетей в ХМАО. В настоящий момент у компании имеется исполнительный лист о взыскании 4,8 млн рублей. СБИС также сообщает, что «Теплоинжиниринг» демонстрирует почти нулевую рентабельность, а долги в балансе предприятия превышают 70%.

Ранее URA.RU рассказало о самых громких банкротных исках года. Среди фигурантов списка — застройщики, поставщики продуктов и подразделения крупных холдингов.

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Муниципальные власти ХМАО рискуют остаться без тюменского подрядчика, который обслуживал сети теплоснабжения и водопровод в поселках округа. ООО «Теплоинжиниринг» стало ответчиком по делу о банкротстве, информация об этом размещена в электронной картотеке арбитражных дел. «Дело №А70-23579/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Теплоинжиниринг“, офис которой находится в центре Тюмени. Сумма иска не озвучивается, заявление зарегистрировано, но еще не поступило в работу», — сообщает портал. По данным системы СБИС, «Теплоинжиниринг» работает с 2013 года. За последние два года компания выиграла и исполнила несколько контрактов по обслуживанию инженерных сетей в ХМАО. В настоящий момент у компании имеется исполнительный лист о взыскании 4,8 млн рублей. СБИС также сообщает, что «Теплоинжиниринг» демонстрирует почти нулевую рентабельность, а долги в балансе предприятия превышают 70%. Ранее URA.RU рассказало о самых громких банкротных исках года. Среди фигурантов списка — застройщики, поставщики продуктов и подразделения крупных холдингов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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