В Перми посетителей ТРЦ научат оказывать первую помощь

10 ноября 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Посетители смогут сами попробовать оказать первую помощь Фото: Анна Майорова © URA.RU Для покупателей торгово-развлекательных центров в Перми проведут мастер-классы по оказанию первой помощи при чрезвычайных ситуациях. В мероприятии примут участие спасатели из Перми и Уфы. «В ТРЦ „Планета“ состоится выступление Управления гражданской защиты Уфы и Службы спасения Перми по спасению людей при чрезвычайной ситуации. Гости смогут не только узнать важную информацию, но и принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи от профессионалов», — рассказали в пресс-службе ТРЦ. Уточняется, что мастер-классы будут проходить 10 ноября с 11:00 до 15:00 на первом этаже торгово-развлекательного центра «Планета». Вход свободный.

Для покупателей торгово-развлекательных центров в Перми проведут мастер-классы по оказанию первой помощи при чрезвычайных ситуациях. В мероприятии примут участие спасатели из Перми и Уфы. «В ТРЦ „Планета“ состоится выступление Управления гражданской защиты Уфы и Службы спасения Перми по спасению людей при чрезвычайной ситуации. Гости смогут не только узнать важную информацию, но и принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи от профессионалов», — рассказали в пресс-службе ТРЦ. Уточняется, что мастер-классы будут проходить 10 ноября с 11:00 до 15:00 на первом этаже торгово-развлекательного центра «Планета». Вход свободный.