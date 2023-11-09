09 ноября 2023

В Перми посетителей ТРЦ научат оказывать первую помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день Международного Форума Добровольцев. Сочи, первая помощь, оказание помощи, манекен, международный форум добровольцев, волонтеры медики
Посетители смогут сами попробовать оказать первую помощь Фото:

Для покупателей торгово-развлекательных центров в Перми проведут мастер-классы по оказанию первой помощи при чрезвычайных ситуациях. В мероприятии примут участие спасатели из Перми и Уфы.

«В ТРЦ „Планета“ состоится выступление Управления гражданской защиты Уфы и Службы спасения Перми по спасению людей при чрезвычайной ситуации. Гости смогут не только узнать важную информацию, но и принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи от профессионалов», — рассказали в пресс-службе ТРЦ.

Уточняется, что мастер-классы будут проходить 10 ноября с 11:00 до 15:00 на первом этаже торгово-развлекательного центра «Планета». Вход свободный.

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Для покупателей торгово-развлекательных центров в Перми проведут мастер-классы по оказанию первой помощи при чрезвычайных ситуациях. В мероприятии примут участие спасатели из Перми и Уфы. «В ТРЦ „Планета“ состоится выступление Управления гражданской защиты Уфы и Службы спасения Перми по спасению людей при чрезвычайной ситуации. Гости смогут не только узнать важную информацию, но и принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи от профессионалов», — рассказали в пресс-службе ТРЦ. Уточняется, что мастер-классы будут проходить 10 ноября с 11:00 до 15:00 на первом этаже торгово-развлекательного центра «Планета». Вход свободный.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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