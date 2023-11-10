Соцфонд России принял новое решение по свердловской маме-одиночке

После публикации URA.RU свердловской маме-одиночке одобрили путинское пособие

10 ноября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Свердловской маме-одиночке одобрили путинское пособие Фото: Денис Моргунов © URA.RU После публикации на URA.RU жительнице Первоуральска (Свердловская область) Екатерине (фамилия скрыта по просьбе источника), которая в одиночку воспитывает сына, одобрили пособие. Речь идет о ежемесячной финансовой помощи семьям с невысоким доходом, учрежденной президентом России Владимиром Путиным. Ранее свердловчанка пожаловалась журналисту агентства на неправомерный отказ. «Если честно, то я не верила, что после отказа мне одобрят пособие. Я, конечно, безмерно счастлива. Особенно перед Новым годом. Получение данной выплаты позволит купить сыну больше подарков. Я благодарю URA.RU за интерес к человеческим проблемам, а также сотрудников регионального отделения Соцфонда РФ за пересмотр первичного отказа и принятие законного решения по отношению к нашей семье», — сказала Екатерина в беседе корреспонденту агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловчанка Наталья Бутузова получила отказ на ежемесячное пособие на ребенка из-за превышения дохода на 200 рублей. Доход семьи составляет 11 400 рублей в месяц. Бутузова работает в пожарной части уборщицей. С подобной ситуацией также столкнулась маме четверых детей из Екатеринбурга.

После публикации на URA.RU жительнице Первоуральска (Свердловская область) Екатерине (фамилия скрыта по просьбе источника), которая в одиночку воспитывает сына, одобрили пособие. Речь идет о ежемесячной финансовой помощи семьям с невысоким доходом, учрежденной президентом России Владимиром Путиным. Ранее свердловчанка пожаловалась журналисту агентства на неправомерный отказ. «Если честно, то я не верила, что после отказа мне одобрят пособие. Я, конечно, безмерно счастлива. Особенно перед Новым годом. Получение данной выплаты позволит купить сыну больше подарков. Я благодарю URA.RU за интерес к человеческим проблемам, а также сотрудников регионального отделения Соцфонда РФ за пересмотр первичного отказа и принятие законного решения по отношению к нашей семье», — сказала Екатерина в беседе корреспонденту агентства. Ранее URA.RU сообщало о том, что свердловчанка Наталья Бутузова получила отказ на ежемесячное пособие на ребенка из-за превышения дохода на 200 рублей. Доход семьи составляет 11 400 рублей в месяц. Бутузова работает в пожарной части уборщицей. С подобной ситуацией также столкнулась маме четверых детей из Екатеринбурга.