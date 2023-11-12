В Златоусте рухнувшая ливневка стала ловушкой для машин. Фото

13 ноября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Решетки ливневой канализации провалились на трамвайном переезде Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Златоусте Челябинской области на трамвайном переезде возле остановки «Швейная фабрика» в минувшие выходные рухнули решетки ливневой канализации. В образовавшуюся яму на большой скорости попали несколько автомобилей, рассказали очевидцы в соцсетях. «Рухнул переезд на швейной фабрике, кто виноват?» — пишут в telegram-канале «Челябинск, ЧП, ДТП и ТОП-новости». В сообщении указано, что в яму на большой скорости попали несколько машин. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Златоуста по вопросу содержания и обслуживания ливневок. К моменту подготовки новости ответ на него не поступал. У трамвайного переезда рухнули решетки ливневки telegram-канал «Челябинск, ЧП, ДТП и ТОП-новости» На переезде образовались ямы telegram-канал «Челябинск, ЧП, ДТП и ТОП-новости»

В Златоусте Челябинской области на трамвайном переезде возле остановки «Швейная фабрика» в минувшие выходные рухнули решетки ливневой канализации. В образовавшуюся яму на большой скорости попали несколько автомобилей, рассказали очевидцы в соцсетях. «Рухнул переезд на швейной фабрике, кто виноват?» — пишут в telegram-канале «Челябинск, ЧП, ДТП и ТОП-новости». В сообщении указано, что в яму на большой скорости попали несколько машин. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Златоуста по вопросу содержания и обслуживания ливневок. К моменту подготовки новости ответ на него не поступал.