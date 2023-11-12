Решетки ливневой канализации провалились на трамвайном переезде
В Златоусте Челябинской области на трамвайном переезде возле остановки «Швейная фабрика» в минувшие выходные рухнули решетки ливневой канализации. В образовавшуюся яму на большой скорости попали несколько автомобилей, рассказали очевидцы в соцсетях.
«Рухнул переезд на швейной фабрике, кто виноват?» — пишут в telegram-канале «Челябинск, ЧП, ДТП и ТОП-новости». В сообщении указано, что в яму на большой скорости попали несколько машин.
URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Златоуста по вопросу содержания и обслуживания ливневок. К моменту подготовки новости ответ на него не поступал.
У трамвайного переезда рухнули решетки ливневки
На переезде образовались ямы
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