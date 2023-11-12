12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Златоусте рухнувшая ливневка стала ловушкой для машин. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождливая погода. Тюмень, ливневка, автомобиль, дорога авто, дорога
Решетки ливневой канализации провалились на трамвайном переезде Фото:

В Златоусте Челябинской области на трамвайном переезде возле остановки «Швейная фабрика» в минувшие выходные рухнули решетки ливневой канализации. В образовавшуюся яму на большой скорости попали несколько автомобилей, рассказали очевидцы в соцсетях.

«Рухнул переезд на швейной фабрике, кто виноват?» — пишут в telegram-канале «Челябинск, ЧП, ДТП и ТОП-новости». В сообщении указано, что в яму на большой скорости попали несколько машин.

URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Златоуста по вопросу содержания и обслуживания ливневок. К моменту подготовки новости ответ на него не поступал.

У трамвайного переезда рухнули решетки ливневки
У трамвайного переезда рухнули решетки ливневки
На переезде образовались ямы
На переезде образовались ямы

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В Златоусте Челябинской области на трамвайном переезде возле остановки «Швейная фабрика» в минувшие выходные рухнули решетки ливневой канализации. В образовавшуюся яму на большой скорости попали несколько автомобилей, рассказали очевидцы в соцсетях. «Рухнул переезд на швейной фабрике, кто виноват?» — пишут в telegram-канале «Челябинск, ЧП, ДТП и ТОП-новости». В сообщении указано, что в яму на большой скорости попали несколько машин. URA.RU направило запрос в пресс-службу администрации Златоуста по вопросу содержания и обслуживания ливневок. К моменту подготовки новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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