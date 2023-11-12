Компания челябинского олигарха Струкова выпустит акции на 120 млрд рублей

Компания «ЮГК» Константина Струкова выпустит акции для снижения долговой нагрузки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Южуралзолото», принадлежащая челябинскому миллиардеру Константину Струкову, выпустит акции на 110 — 120 млрд рублей. При этом в первый день объявления о выпуске поступили заявки на большинство планируемых к выпуску акций.

«Наша история роста и планы развития получили повышенный интерес со стороны инвесторов: в результате раннего маркетинга получены предложения от ряда инвестиционных фондов. Мы также хотим привлечь в ряды акционеров и розничных инвесторов, которые на сегодняшний момент являются основной движущей силой российского фондового рынка», — сообщили в компании.

Ценовой диапазон выпускаемых акций — 55—60 копеек за акцию. ЮГК осуществит эмиссию акций в диапазоне 110-120 млрд рублей.

Сбор заявок объявлен 13 ноября и продлится до 21 ноября. Ожидаемый размер — 5% от акционного капитала. Уже 13 ноября компания получила предложения об участии в IPO от ряда крупнейших российских инвесторов в объеме свыше 50% от ожидаемого размера предложения.

В рамках IPO не планируется продажа акций основным акционером компании — предложение состоит исключительно из дополнительной эмиссии акций. Все привлеченные в ходе IPO средства поступят в компанию и будут использованы для общекорпоративных целей и снижения долговой нагрузки.

Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Ожидается, что старт торгов акциями начнется 22 ноября 2023 года.

ПАО «Южуралзолото группа компаний» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Компания занимает четвертое место по объему производства золота и второе — по объему запасов золота в России. На прошлой неделе стало известно, что владелец компании Константин Струков попал под санкции Великобритании.