Четыре хоккеиста из «Трактора» вошли в состав сборной России

13 ноября 2023 в 16:14 Размер текста - 17 +

По сравнению с прошлым годом представительство челябинцев в сборной страны увеличилось вдвое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четыре хоккеиста из клуба «Трактор» включены в состав сборной «Россия 25» для участия в Кубке «Первого канала». Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В составе национальной команды будут защитники Илья Карпухин и Сергей Телегин, а также нападающие Семен Дер-Аргучинцев и Максим Шабанов. Кроме молодежной сборной России, в турнире также примут участие сборные Беларуси, Казахстана и Китая. Кубок «Первого канала» пройдет в Санкт-Петербурге. Расписание матчей Кубка Первого канала (время московское) 14 декабря, четверг 14:00 Белоруссия — Китай 18:30 Россия — Казахстан 16 декабря, суббота 11:00 Казахстан — Китай 15:00 Белоруссия — Россия 17 декабря, воскресенье 11:00 Белоруссия — Казахстан 15:00 Россия — Китай «Трактор» в два раза, по сравнению с прошлым годом, увеличил свое присутствие в сборной. В прошлом году в состав национальной команды, игравшей на Кубке «Первого канала», вошли Владимир Ткачев и Сергей Телегин.

Четыре хоккеиста из клуба «Трактор» включены в состав сборной «Россия 25» для участия в Кубке «Первого канала». Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В составе национальной команды будут защитники Илья Карпухин и Сергей Телегин, а также нападающие Семен Дер-Аргучинцев и Максим Шабанов. Кроме молодежной сборной России, в турнире также примут участие сборные Беларуси, Казахстана и Китая. Кубок «Первого канала» пройдет в Санкт-Петербурге. Расписание матчей Кубка Первого канала (время московское) 14 декабря, четверг 14:00 Белоруссия — Китай 18:30 Россия — Казахстан 16 декабря, суббота 11:00 Казахстан — Китай 15:00 Белоруссия — Россия 17 декабря, воскресенье 11:00 Белоруссия — Казахстан 15:00 Россия — Китай «Трактор» в два раза, по сравнению с прошлым годом, увеличил свое присутствие в сборной. В прошлом году в состав национальной команды, игравшей на Кубке «Первого канала», вошли Владимир Ткачев и Сергей Телегин.