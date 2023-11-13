Четыре хоккеиста из «Трактора» вошли в состав сборной России

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Хоккей. ХК Трактор - ХК Автомобилист. Челябинск, маскот, хк трактор
По сравнению с прошлым годом представительство челябинцев в сборной страны увеличилось вдвое Фото:

Четыре хоккеиста из клуба «Трактор» включены в состав сборной «Россия 25» для участия в Кубке «Первого канала». Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В составе национальной команды будут защитники Илья Карпухин и Сергей Телегин, а также нападающие Семен Дер-Аргучинцев и Максим Шабанов.

Кроме молодежной сборной России, в турнире также примут участие сборные Беларуси, Казахстана и Китая. Кубок «Первого канала» пройдет в Санкт-Петербурге.

Расписание матчей Кубка Первого канала (время московское)

14 декабря, четверг

14:00 Белоруссия — Китай

18:30 Россия — Казахстан

16 декабря, суббота

11:00 Казахстан — Китай

15:00 Белоруссия — Россия

17 декабря, воскресенье

11:00 Белоруссия — Казахстан

15:00 Россия — Китай

«Трактор» в два раза, по сравнению с прошлым годом, увеличил свое присутствие в сборной. В прошлом году в состав национальной команды, игравшей на Кубке «Первого канала», вошли Владимир Ткачев и Сергей Телегин.

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Четыре хоккеиста из клуба «Трактор» включены в состав сборной «Россия 25» для участия в Кубке «Первого канала». Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В составе национальной команды будут защитники Илья Карпухин и Сергей Телегин, а также нападающие Семен Дер-Аргучинцев и Максим Шабанов. Кроме молодежной сборной России, в турнире также примут участие сборные Беларуси, Казахстана и Китая. Кубок «Первого канала» пройдет в Санкт-Петербурге. Расписание матчей Кубка Первого канала (время московское) 14 декабря, четверг 14:00 Белоруссия — Китай 18:30 Россия — Казахстан 16 декабря, суббота 11:00 Казахстан — Китай 15:00 Белоруссия — Россия 17 декабря, воскресенье 11:00 Белоруссия — Казахстан 15:00 Россия — Китай «Трактор» в два раза, по сравнению с прошлым годом, увеличил свое присутствие в сборной. В прошлом году в состав национальной команды, игравшей на Кубке «Первого канала», вошли Владимир Ткачев и Сергей Телегин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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