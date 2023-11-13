Четыре хоккеиста из «Трактора» вошли в состав сборной России

Четыре хоккеиста из клуба «Трактор» включены в состав сборной «Россия 25» для участия в Кубке «Первого канала». Об этом 13 ноября сообщили в пресс-службе Федерации хоккея России.
Турнир пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря. В составе национальной команды будут защитники Илья Карпухин и Сергей Телегин, а также нападающие Семен Дер-Аргучинцев и Максим Шабанов.
Кроме молодежной сборной России, в турнире также примут участие сборные Беларуси, Казахстана и Китая. Кубок «Первого канала» пройдет в Санкт-Петербурге.
Расписание матчей Кубка Первого канала (время московское)
14 декабря, четверг
14:00 Белоруссия — Китай
18:30 Россия — Казахстан
16 декабря, суббота
11:00 Казахстан — Китай
15:00 Белоруссия — Россия
17 декабря, воскресенье
11:00 Белоруссия — Казахстан
15:00 Россия — Китай
«Трактор» в два раза, по сравнению с прошлым годом, увеличил свое присутствие в сборной. В прошлом году в состав национальной команды, игравшей на Кубке «Первого канала», вошли Владимир Ткачев и Сергей Телегин.
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