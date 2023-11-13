ФСБ раскрыла семь диверсий в Свердловской области с начала СВО

13 ноября 2023 в 20:41 Размер текста - 17 +

По данным силовиков, свердловчан склоняют к правонарушениям через соцсети и мессенджеры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники ФСБ семь раз пресекали работу диверсантов, которые пытались атаковать объекты транспортной инфраструктуры. Такими данными делится пресс-служба УФСБ России по Свердловской области. «В настоящее время следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется семь уголовных дел в отношении двенадцати человек по статьям УК РФ 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие в осуществлении террористической деятельности)», — сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал». В каждом преступлении прослеживается след украинских спецслужб и вооруженных формирований. По данным силовиков, свердловчан склоняют к правонарушениям через соцсети и мессенджеры, чаще всего их просят нарушить логистику перевозок военной техники и запугать местное население. «Среди задержанных есть несколько приверженцев радикальных групп, а также лица из маргинальной среды: ранее судимые, безработные, не имеющие постоянного дохода», — уточнили в ведомстве. Ранее стало известно, что в Асбесте пенсионерка планировала поджечь военкомат по просьбе мошенников, но перепутала здания и напала на дверь поликлиники. Подобный случай был зафиксирован в Каменске-Уральском, где 55-летняя женщина попалась на уловку преступников. По информации источника РИА Новости, координирует теракты на Урале нацбатальон «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники ФСБ семь раз пресекали работу диверсантов, которые пытались атаковать объекты транспортной инфраструктуры. Такими данными делится пресс-служба УФСБ России по Свердловской области. «В настоящее время следственным подразделением УФСБ России по Свердловской области возбуждено и расследуется семь уголовных дел в отношении двенадцати человек по статьям УК РФ 205 (террористический акт) и 205.1 (содействие в осуществлении террористической деятельности)», — сообщает telegram-канал «Антитеррор Урал». В каждом преступлении прослеживается след украинских спецслужб и вооруженных формирований. По данным силовиков, свердловчан склоняют к правонарушениям через соцсети и мессенджеры, чаще всего их просят нарушить логистику перевозок военной техники и запугать местное население. «Среди задержанных есть несколько приверженцев радикальных групп, а также лица из маргинальной среды: ранее судимые, безработные, не имеющие постоянного дохода», — уточнили в ведомстве. Ранее стало известно, что в Асбесте пенсионерка планировала поджечь военкомат по просьбе мошенников, но перепутала здания и напала на дверь поликлиники. Подобный случай был зафиксирован в Каменске-Уральском, где 55-летняя женщина попалась на уловку преступников. По информации источника РИА Новости, координирует теракты на Урале нацбатальон «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России).