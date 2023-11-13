Бывшая пермская вип-чиновница рассказала, как сидела в СИЗО и ездила по этапу

Бывшая пермская вип-чиновница Елена Лопаева вспомнила, как ехала по этапу

14 ноября 2023 в 10:26 Размер текста - 17 +

Елена Лопаева ехала по этапу в одном вагоне вместе с убийцами Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывшая вице-премьер правительства Прикамья Елена Лопаева, ставшая фигуранткой уголовного дела, вспомнила, как ее этапировали из СИЗО Нижнего Новгорода в СИЗО Перми. По словам экс-чиновницы, ее, вместе с другими подследственными, перевозили в зарешеченном купейном вагоне на «шконках». Своими воспоминаниями Лопаева поделилась с журналистами в перерывах между судебными заседаниями. «В вагоне кругом решеточки, нет окна. В одно купе набивают по 14—16 человек. Все деревянное, без постели. Вот так ты сидишь, две лавки внизу, шконки — сразу по пять человек сидят. Потом еще наверху две лавки. Ну кто лежит, кто сидит, кто спит. Я ехала с убийцами, девочки по статье „Убийство“ являлись подследственными. Часов шесть мы вместе с ними ехали. Конвой следит, в вагоне есть окошечко, как в камерах в тюрьме. Кипяток тебе дают, но в туалет проблема сходить, конечно», — пояснила Лопаева. Также бывшая вип-чиновница краевого правительства рассказала, что первое время приезжала на суды на машине ГУФСИН, но «сейчас возить они перестали». В свободное время Лопаева увлекается бегом, катанием на велосипеде и вязанием. URA.RU рассказывало, что Лопаева обвиняется в хищении почти 68 миллионов рублей из благотворительного фонда «Содейcтвие — XXI век». Своей вины экс-чиновница не признает. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшая вице-премьер правительства Прикамья Елена Лопаева, ставшая фигуранткой уголовного дела, вспомнила, как ее этапировали из СИЗО Нижнего Новгорода в СИЗО Перми. По словам экс-чиновницы, ее, вместе с другими подследственными, перевозили в зарешеченном купейном вагоне на «шконках». Своими воспоминаниями Лопаева поделилась с журналистами в перерывах между судебными заседаниями. «В вагоне кругом решеточки, нет окна. В одно купе набивают по 14—16 человек. Все деревянное, без постели. Вот так ты сидишь, две лавки внизу, шконки — сразу по пять человек сидят. Потом еще наверху две лавки. Ну кто лежит, кто сидит, кто спит. Я ехала с убийцами, девочки по статье „Убийство“ являлись подследственными. Часов шесть мы вместе с ними ехали. Конвой следит, в вагоне есть окошечко, как в камерах в тюрьме. Кипяток тебе дают, но в туалет проблема сходить, конечно», — пояснила Лопаева. Также бывшая вип-чиновница краевого правительства рассказала, что первое время приезжала на суды на машине ГУФСИН, но «сейчас возить они перестали». В свободное время Лопаева увлекается бегом, катанием на велосипеде и вязанием. URA.RU рассказывало, что Лопаева обвиняется в хищении почти 68 миллионов рублей из благотворительного фонда «Содейcтвие — XXI век». Своей вины экс-чиновница не признает.